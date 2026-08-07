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Itabuna melhora resultados no Ideb 2025; veja as notas da rede

Avanço ocorre nos anos iniciais e finais do ensino fundamental

Redação
Por Redação
Rede municipal de Itabuna cresce no Ideb 2025
Rede municipal de Itabuna cresce no Ideb 2025 - Foto: Pedro Augusto/Prefeitura de Itabuna

A rede municipal de ensino de Itabuna, no sul da Bahia, registrou crescimento nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) apontam notas de 4,8 nos Anos Iniciais e 3,3 nos Anos Finais do ensino fundamental.

O levantamento indica uma evolução dos indicadores de aprendizagem, com avanço no desempenho dos estudantes a partir de 2021. O Ideb considera dados de rendimento escolar e resultados de avaliações aplicadas aos alunos da educação básica.

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Segundo a Secretaria Municipal de Educação, entre as medidas adotadas pela rede estão ações de formação profissional, valorização dos trabalhadores da educação, melhorias na infraestrutura das unidades escolares e aquisição de equipamentos e materiais para as escolas.

Para o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Josué Brandão Júnior, os resultados refletem mudanças nos processos de ensino e aprendizagem. “Os bons índices de Itabuna alcançados no Ideb indicam que o município adotou caminho seguro na melhoria dos processos de aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino”, afirmou.

O secretário de Relações Institucionais, Rosivaldo Pinheiro, que também já esteve à frente da pasta da Educação, destacou que o crescimento representa uma evolução, embora ainda existam desafios para alcançar novos avanços. “Ainda não é o resultado que almejamos, mas é uma evolução real, conquistada em um dos anos mais desafiadores que a educação municipal enfrentou”, disse.

De acordo com a gestão municipal, o resultado também é atribuído a ajustes administrativos e pedagógicos realizados na rede, além do trabalho desenvolvido por professores, gestores e demais profissionais que atuam nas unidades escolares.

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Bahia Educação Ideb itabuna

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