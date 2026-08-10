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EDUCAÇÃO

Ifba abre 5 mil vagas de cursos para 2027; veja oportunidades

As aulas são gratuitas e contemplam diversas cidades da Bahia

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
IFBA
IFBA - Foto: Liliam Caldas / Divulgação

As inscrições para os cursos de ensino médio técnico e cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) 2027 estão disponíveis a partir desta segunda-feira, 10, e seguem até 10 de setembro. Serão 5.200 mil oportunidades gratuitas, que contemplarão diversas cidades baianas.

Para participar, é necessário realizar o cadastro com o CPF do próprío candidato, mesmo se ele tiver menos de 18 anos. Também é indispensável verificar se a conta Gov.br está ativa e, além disso, ter e-mail e telefone para contato disponíveis.

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No ato da inscrição, é necessário indicar até duas opções de cursos.

Como se inscrever?

Antes de realizar a inscrição, é importante deixar os documentos separados e se atentar aos detalhes para evitar problemas durante o processo como:

  • CPF;
  • conta Gov.br;
  • documento de identificação;
  • e-mail;
  • telefone;
  • situação escolar;
  • modalidade de concorrência;
  • documentos para isenção;
  • atendimento diferenciado.

As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Cefetminas ou, presencialmente, nas unidades do IFBA. Será cobrada uma taxa única no valor de R$ 75,00, mas pessoas inscritas no CadÚnico e que cumprem os requisitos com relação à documentação podem solicitar a isenção total.

A única forma de pagamento da taxa de inscrição é através de boleto bancário. Pagamentos por meio de PIX, cartão de crédito, transferências e depósitos não serão aceitos.

Os candidatos também têm a opção de concorrer pelas reservas de vagas.

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Cursos de Ensino Médio Técnico (integrados)

O curso técnico integrado é uma modalidade de ensino em que o aluno cursa o Ensino Médio e a formação técnica profissional na mesma escola e em um único currículo. Ao finalizar, o estudante recebe dois diplomas: o de conclusão do ensino médio e o de técnico na área escolhida

A prova será realizada no dia 18/10, com resultado previsto para ser divulgado em novembro. Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado para a prova poderão solicitá-lo no momento da inscrição.

Os interessados podem se inscrever através deste link. Para se cadastrar para os cursos integrados, clique aqui.

Para 2027, serão 3.488 mil vagas disponíveis em 24 cidades.

Veja lista de cidades:

  • Barreiras;
  • Brumado;
  • Camaçari;
  • Campo Formoso;
  • Euclides da Cunha;
  • Eunápolis;
  • Feira de Santana;
  • Ilhéus;
  • Irecê;
  • Jacobina;
  • Jaguaquara;
  • Jequié;
  • Juazeiro;
  • Lauro de Freitas;
  • Paulo Afonso;
  • Porto Seguro;
  • Salvador;
  • Santo Amaro;
  • Santo Antônio de Jesus;
  • Seabra;
  • Simões Filho;
  • Ubaitaba;
  • Valença;
  • Vitória da Conquista.

Veja cursos integrados disponíveis

  • Administração
  • Agroecologia
  • Alimentos
  • Aquicultura
  • Automação Industrial
  • Biocombustíveis
  • Edificações
  • Eletromecânica
  • Eletrônica
  • Eletrotécnica
  • Geologia
  • Guia de Turismo
  • Informática
  • Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Metalurgia
  • Mineração
  • Petróleo e Gás Natural
  • Química
  • Refrigeração e Climatização
  • Segurança do Trabalho
  • Sistemas de Energia Renovável

Cursos técnicos (subsequentes ao ensino médio)

O curso técnico subsequente é uma formação profissional voltada exclusivamente para quem já terminou o ensino médio. O aluno faz apenas as matérias da profissão escolhida, sem precisar refazer os estudos básicos

O ingresso nesta modalidade será mediante sorteio a ser realizado no dia 20 de outubro. Para participar, clique neste link.

Para 2027, serão 1.753 vagas disponíveis.

Cursos para quem terminou o ensino médio (até a data da matrícula), ofertados em 13 cidades baianas: Barreiras, Brumado, Camaçari, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho, e Vitória da Conquista.

Veja lista de cidades contempladas:

  • Barreiras
  • Brumado
  • Camaçari
  • Campo Formoso
  • Eunápolis
  • Feira de Santana
  • Jacobina
  • Jequié
  • Juazeiro
  • Salvador
  • Santo Amaro
  • Simões Filho
  • Vitória da Conquista

Veja cursos subsequentes disponíveis:

  • Administração
  • Automação Industrial
  • Edificações
  • Eletromecânica
  • Eletrotécnica
  • Enfermagem
  • Informática
  • Instalação e Manutenção Eletrônica
  • Manutenção Mecânica Industrial
  • Mecânica
  • Meio Ambiente
  • Mineração
  • Petróleo e Gás Natural
  • Redes de Computadores
  • Saneamento
  • Segurança do Trabalho
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Tags

cursos técnicos Educação ifba instituto federal da bahia

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