CCJJ 2026
Inscrições do Concurso Jovem Jornalista terminam nesta segunda
Produções podem ser inscritas em quatro categorias; participação é gratuita
As inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 terminam nesta segunda-feira, 10, às 23h59. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o CCJJ traz, nesta edição, o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”.
A proposta é estimular os estudantes a transformar vivências individuais e coletivas em produções jornalísticas, valorizando a criatividade, o senso crítico, o compromisso com a informação e a relação com os territórios onde vivem.
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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site jovemjornalista.atarde.com.br.
Quem pode participar
Podem se inscrever alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas municipais e estaduais parceiras do Programa A TARDE Educação. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.
Os professores orientadores têm papel fundamental no concurso. São eles os responsáveis pelo envio dos trabalhos no formulário de inscrição, bem como pelo acompanhamento e orientação das produções. Os docentes também concorrem à premiação, ao lado dos estudantes classificados.
Categorias
As produções são divididas de acordo com a etapa de ensino:
- Tirinhas (3 a 4 quadrinhos) - Ensino Fundamental I;
- Videorreportagem (1 a 3 minutos) - Ensino Fundamental II;
- Artigo de Opinião (1.200 a 2.000 caracteres) - Ensino Médio;
- Crônica (1.200 a 2.000 caracteres) - EJA.
Cada participante pode inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.
Avaliação e premiação
Os trabalhos serão analisados por uma comissão formada por especialistas nas áreas de jornalismo, artes gráficas e educação, que selecionará três finalistas em cada categoria.
Entre os critérios avaliativos, estão:
- Originalidade e criatividade;
- Narrativa e coerência;
- Qualidade visual e organização;
- Adequação ao tema;
- Clareza e qualidade técnica;
- Domínio da norma-padrão.
Premiação
A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:
1º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - iPhone 17
- Professor - iPhone 17
2º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - Notebook
- Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante
3º lugar
Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Estudante - Caixa de som JBL
- Professor - Notebook
Serviço
Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026
- Inscrições: até 10 de agosto de 2026
- Quem pode participar: estudantes e professores da rede estadual e municipal das cidades contempladas pelo edital
- Categorias: Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica
- Inscrições: jovemjornalista.atarde.com.br
- Regulamento completo: disponível no site jovemjornalista.atarde.com.br
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