Inscrições do Concurso Jovem Jornalista terminam nesta segunda

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As inscrições para o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 terminam nesta segunda-feira, 10, às 23h59. Promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o CCJJ traz, nesta edição, o tema “De onde eu venho, escrevo: histórias e leituras do meu lugar no mundo”.

A proposta é estimular os estudantes a transformar vivências individuais e coletivas em produções jornalísticas, valorizando a criatividade, o senso crítico, o compromisso com a informação e a relação com os territórios onde vivem.

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As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site jovemjornalista.atarde.com.br.

Quem pode participar

Podem se inscrever alunos do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), de escolas municipais e estaduais parceiras do Programa A TARDE Educação. No caso da rede municipal, é recomendado consultar a Secretaria de Educação para confirmar a participação da unidade.

Os professores orientadores têm papel fundamental no concurso. São eles os responsáveis pelo envio dos trabalhos no formulário de inscrição, bem como pelo acompanhamento e orientação das produções. Os docentes também concorrem à premiação, ao lado dos estudantes classificados.

Categorias

As produções são divididas de acordo com a etapa de ensino:

Tirinhas (3 a 4 quadrinhos) - Ensino Fundamental I;

(3 a 4 quadrinhos) - Ensino Fundamental I; Videorreportagem (1 a 3 minutos) - Ensino Fundamental II;

(1 a 3 minutos) - Ensino Fundamental II; Artigo de Opinião (1.200 a 2.000 caracteres) - Ensino Médio;

(1.200 a 2.000 caracteres) - Ensino Médio; Crônica (1.200 a 2.000 caracteres) - EJA.

Cada participante pode inscrever apenas um trabalho em uma única categoria.

Avaliação e premiação

Os trabalhos serão analisados por uma comissão formada por especialistas nas áreas de jornalismo, artes gráficas e educação, que selecionará três finalistas em cada categoria.

Entre os critérios avaliativos, estão:

Originalidade e criatividade;

Narrativa e coerência;

Qualidade visual e organização;

Adequação ao tema;

Clareza e qualidade técnica;

Domínio da norma-padrão.

Premiação

A premiação contempla estudantes e professores orientadores, de acordo com a colocação:

1º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

Estudante - iPhone 17

Professor - iPhone 17

2º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

Estudante - Notebook

Professor - Hospedagem em resort all inclusive, com direito a acompanhante

3º lugar

Tirinhas, Videorreportagem, Artigo de Opinião e Crônica

Estudante - Caixa de som JBL

Professor - Notebook

Serviço

Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026