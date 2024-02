Confira a abertura da Jornada Pedagógica de Simões Filho | A TARDE

A Prefeitura de Simões Filho, através da Secretaria da Educação (Semed), realizou nesta quinta-feira (15), a abertura da Jornada Pedagógica 2024, que tem como tema: “Rede em Movimento Educando para a Vida”. As atividades seguem nesta sexta-feira (16), com os profissionais que atuam no Fundamental 2.

Durante o encontro, além de tratar sobre o tema central, que norteará o ano letivo, os profissionais tiveram acesso ao novo material didático e os parâmentos de ensino/aprendizagem.

“A Educação segue avançando e hoje, estamos diante daqueles e que amam, zelam e cuidam das crianças, com humanização e muito amor. Aqui, em Simões Filho, a Educação é feita em parceria entre a sociedade e as Comunidades Escolares. Seguiremos trabalhando, ao lado do nosso prefeito Diogenes, atuando na ponta e intensificando as ações do Programa Educar para Vida, que tem como principal objetivo alfabetizar na idade certa”, pontuou a secretária Mariza Bomfim.

O encontro reuniu professores e equipes técnicas que atuam nas atividades ensino/aprendizagem do Fundamental 1, Educação Infantil e Educação para Jovens e Adultos (EJA).

“Quero parabenizar a cada membro das comunidades escolares e aqui, mais uma vez, reafirmar o compromisso de seguir trabalho e construindo uma Simões Filho cada vez melhor. A educação é a principal ferramenta de transformação social e vamos seguir fortalecendo os mecanismos e dando a nossa contribuição para o desenvolvimento pleno da ensino/aprendizagem, com a modernização das Unidades de Ensino e valorização dos profissionais”, destacou o prefeito Diogenes Tolentino.

Ainda no encontro, foi a anunciada a construção de mais duas creches que funcionarão em tempo integral e as doutoras Annuska Bomfim e Elane Sena, falaram sobre o poder de fala/voz , saúde mental e qualidade de vida.

O evento contou com a presença do Prefeito Diogenes Tolentino, Secretária da Educação Mariza Bomfim, vereadores, técnicos da Semed e os representantes dos conselhos: Municipal de Educação, Cacs Fundeb e Merenda Escolar.

| Foto: Aldair Lima / AG. A TARDE

Atividades seguem nesta sexta-feira, 16 | Foto: Aldair Lima / AG. A TARDE