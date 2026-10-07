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HOME > EDUCAÇÃO

CCJJ 2026

Conheça os parceiros do Concurso Cultural Jovem Jornalista 2026

Iniciativa premiou 12 estudantes das redes municipais e estadual da Bahia

Priscila Dórea
Por Priscila Dórea
| Atualizada em
Vencedores do CCJJ 2026 ao lado dos parceiros, apoiadores e patrocinadores
Vencedores do CCJJ 2026 ao lado dos parceiros, apoiadores e patrocinadores - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Realizado pelo Programa A TARDE Educação, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) e redes municipais de ensino, e com o apoio de importantes instituições, o Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026 mobilizou estudantes do Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA de diferentes territórios da Bahia. A parceria com a SEC-BA e os municípios foi fundamental para o engajamento das escolas e a participação de estudantes e professores.

Com patrocínio da Acelen, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do SESI-BA, e apoio da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), Rio Energy, Neoenergia Coelba e Associação Bahiana de Imprensa (ABI), o concurso contou com uma banca avaliadora formada por 11 profissionais da comunicação e da educação baiana.

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Critérios

Entre outros critérios, os profissionais responsáveis pela avaliação dos trabalhos levaram em conta originalidade, criatividade, coerência e adequação ao tema. Ao longo das produções, os participantes foram incentivados a olhar para seus territórios e transformar referências do cotidiano em narrativas autorais.

A comissão de avaliadores foi formada por:

  • Bruno Pita - coordenador da TV A TARDE;
  • Cau Gomez - artista gráfico e chargista de A TARDE;
  • Délia Coutinho - comunicóloga e coordenadora de comunicação da Fecomércio BA;
  • Isis Cedraz - coordenadora de Redes Sociais do Grupo A TARDE;
  • Juliana Nobre - head de conteúdo do Massa!;
  • Leonardo Coutinho - editor de Política e Opinião de A TARDE;
  • Luisa Sá Lasserre - jornalista e cronista do Caderno Muito;
  • Marcos Dias - editor do Caderno Muito;
  • Nelson Pretto - mestre em Educação, doutor em Comunicação e professor da Faced/UFBA;
  • Rafael Tiago Nunes - coordenador do Núcleo Digital e Portal A TARDE;
  • Túlio Carapiá - ilustrador e infografista de A TARDE.

Veja relatos dos parceiros do CCJJ 2026

Marcius Gomes é secretário de Educação da rede estadual da Bahia
Marcius Gomes é secretário de Educação da rede estadual da Bahia - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
A educação da Bahia tem celebrado muitos indicadores e o CCJJ é reflexo desse grande movimento Marcius Gomes, secretário de Educação da rede estadual da Bahia
Henrique Gonçalves Filho é diretor de Finanças da ABI
Henrique Gonçalves Filho é diretor de Finanças da ABI - Foto: Renata Marques / Ag. A TARDE
O CCJJ desenvolve novos talentos de forma fundamental e A TARDE promove isso de forma competente Henrique Trindade Filho, diretor de Finanças Associação Bahiana de Imprensa (ABI)
Ilka Danusa é gerente de Responsabilidade Social da Acelen
Ilka Danusa é gerente de Responsabilidade Social da Acelen - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
O CCJJ estimula jovens, escolas e professores a falarem de seus territórios, e reforça nosso desejo de caminhar em parceria Ilca Danusa, gerente de Responsabilidade Social da Acelen
Luiz Gavazza é diretor-presidente da Bahiagás
Luiz Gavazza é diretor-presidente da Bahiagás - Foto: Divulgação/Bahiagás
Para a Bahiagás, apoiar o CCJJ é reafirmar nosso compromisso com a educação e a formação de novos cidadãos Luiz Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás
André Curvello é jornalista e diretor de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
André Curvello é jornalista e diretor de Comunicação da Confederação Nacional da Indústria (CNI) - Foto: Divulgação
O CCJJ dá aos jovens algo fundamental: espaço para observar, questionar e expressar suas próprias ideias André Curvello, diretor de Comunicação da CNI - Confederação Nacional da Indústria (IEL, SENAI, SESI)
Diretor-geral do Detran, Max Passos
Diretor-geral do Detran, Max Passos - Foto: CLARA PESSOA/AG. A TARDE
O CCJJ mostrou que a juventude baiana quer falar e está à espera de projetos como esse para fazer isso Max Passos, diretor-geral do Detran/BA
Gildeone Almeida é presidente da Embasa
Gildeone Almeida é presidente da Embasa - Foto: Divulgação
É uma alegria para nós apoiar um concurso que incentiva nossas crianças e jovens a expressarem suas ideias Gildeone Almeida, presidente da Embasa
  • 1 de 1 Maria Helena Farias é superintendente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia Coelba
    Maria Helena Farias é superintendente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia Coelba |
Temos satisfação em apoiar o CCJJ, que incentiva estudantes a desenvolver habilidades essenciais para sua formação cidadã e profissional Maria Helena Farias, superintendente de Relações Institucionais e Governamentais da Neoenergia Coelba
Flávia Pinto é coordenadora de Licenciamento Ambiental e Social da Rio Energy
Flávia Pinto é coordenadora de Licenciamento Ambiental e Social da Rio Energy - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
O evento CCJJ é de extrema importância para nós, pois estimula crianças e professores a se engajarem Flávia Pinto, coordenadora de Licenciamento Ambiental e Social da Rio Energy
Jucineide Melo é gerente de Educação Regular do SESI/Bahia
Jucineide Melo é gerente de Educação Regular do SESI/Bahia - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE
Escrever o que se é dá uma dinâmica especial à formação de crianças, jovens e adultos, e o CCJJ abraça todos eles Jucineide Melo, gerente de Educação Regular do SESI/Bahia
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