PRÊMIO ECOINOVAR 2026
Conheça os projetos vencedores do Prêmio EcoInovar 2026
Iniciativas de estudantes e professores foram reconhecidas em cerimônia em Salvador
O encontro entre educação, ciência e sustentabilidade ganhou destaque na noite desta quarta-feira, 16, na Casa Rosa Salvador, no Rio Vermelho, durante a cerimônia de premiação do EcoInovar 2026. Promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, a iniciativa reconhece projetos científicos inovadores e sustentáveis desenvolvidos por estudantes e professores das redes municipais e estadual da Bahia.
A solenidade foi conduzida pelos mestres de cerimônias Carol Barbosa e Sulivan Bispo e teve início com a execução dos hinos oficiais do Brasil e da Bahia. Na sequência, o público acompanhou a apresentação cultural “Tamborizando e Jovens em Ação”, do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, que levou ao palco um desfile da coleção de roupas sustentáveis “Nobreza do Arenoso”.
A programação contou também com representantes das instituições parceiras. Compuseram a mesa de honra Luiz Gavazza, diretor-presidente da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), patrocinadora da categoria 'Minha Escola Sustentável: energia para o futuro'; Viviane Vasconcelos, avaliadora dos projetos e assistente social da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), patrocinadora da categoria 'Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico'; Joyce da Paixão, coordenadora da Educação Ambiental, Saúde e Sustentabilidade da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), apoiadora da iniciativa; e Mariana Carneiro, jornalista e diretora da área de impressos do Grupo A TARDE.
Para Gavazza, o incentivo a iniciativas desenvolvidas por estudantes contribui para a construção de uma cultura de sustentabilidade desde os primeiros anos de formação.
“A parceria com o Jornal A TARDE é uma parceria profícua, que foi fortalecida. É muito importante que essas ideias inovadoras cheguem às escolas sob a forma de incentivo, para que as crianças da Bahia e do Brasil possam enxergar o mundo de outra forma e perceber que a sua participação tem valor. Se a gente fizer isso desde a educação de base, vamos formar adultos mais preparados para enfrentar os reflexos das mudanças climáticas”, afirmou.
O presidente da Embasa, Gildeone Almeida, destacou o compromisso da empresa com ações voltadas à educação ambiental. “Ao estimularmos a consciência e o cuidado com o meio ambiente, ajudamos a formar gerações mais preparadas para preservar os recursos naturais. Esse é um passo essencial para garantir a segurança hídrica, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, hoje e no futuro”, ressaltou.
Já Joyce da Paixão destacou o papel da iniciativa na valorização do protagonismo estudantil e na divulgação das experiências construídas no ambiente escolar. “É muito importante dar visibilidade e protagonismo para os nossos estudantes e para esses projetos, para que eles tenham a oportunidade de mostrar para a comunidade, para a Bahia e para o mundo a potência dos trabalhos desenvolvidos no chão da escola”, disse.
Conheça os projetos que se destacaram no EcoInovar
Após um processo de pesquisa e preparação, as equipes finalistas participaram de encontros, receberam orientações e desenvolveram protótipos. O acompanhamento pedagógico foi realizado pela equipe do A TARDE Educação, representada pela doutoranda em Educação e Contemporaneidade Letícia Menezes e pelo doutor em Educação Ravelli Souza. Nesta etapa, cada equipe finalista recebeu R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio dos materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.
Os trabalhos foram distribuídos em duas categorias temáticas. Na categoria 'Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico', tiveram propostas voltadas à educação ambiental, ao saneamento e aos impactos desses temas na qualidade de vida. Os projetos vencedores foram:
- 1º lugar: Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital, do Colégio Estadual Sete de Setembro
- 2º lugar: Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico, do Colégio Estadual da Bahia Central
- 3º lugar: Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico, do Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral
Já a categoria 'Minha Escola Sustentável: energia para o futuro', contemplou propostas relacionadas à eficiência energética, energias limpas e renováveis e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar. Os vencedores foram:
- 1º lugar: Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana
- 2º lugar: Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade, da Escola Municipal Diácono Fernando Britto
- 3º lugar: Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos, do Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa
Comunidade escolar conhece projetos finalistas
Antes da cerimônia, estudantes e professores da rede pública de ensino tiveram a oportunidade de conhecer de perto os seis projetos finalistas durante uma exposição realizada no mesmo local, das 14h às 16h. A atividade foi aberta exclusivamente a estudantes, professores e integrantes das comunidades escolares das redes estadual e municipais de ensino credenciadas.
Durante a exposição, os visitantes puderam conhecer as pesquisas desenvolvidas pelas escolas, conversar com os estudantes e professores responsáveis pelos projetos e trocar experiências. O momento também proporcionou a interação entre as equipes finalistas e o compartilhamento de ideias sobre educação, ciência, sustentabilidade e inovação.
Ao final da cerimônia, patrocinadores, diretores e professores que contribuíram para a realização do EcoInovar 2026 receberam uma menção honrosa como forma de reconhecimento pela participação na iniciativa.
O encerramento da programação contou com um coquetel de confraternização, seguido pelo show dos cantores Ton Santos e Larissa Mello.