Conheça os projetos vencedores do Prêmio EcoInovar 2026

O encontro entre educação, ciência e sustentabilidade ganhou destaque na noite desta quarta-feira, 16, na Casa Rosa Salvador, no Rio Vermelho, durante a cerimônia de premiação do EcoInovar 2026. Promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, a iniciativa reconhece projetos científicos inovadores e sustentáveis desenvolvidos por estudantes e professores das redes municipais e estadual da Bahia.

A solenidade foi conduzida pelos mestres de cerimônias Carol Barbosa e Sulivan Bispo e teve início com a execução dos hinos oficiais do Brasil e da Bahia. Na sequência, o público acompanhou a apresentação cultural “Tamborizando e Jovens em Ação”, do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos, que levou ao palco um desfile da coleção de roupas sustentáveis “Nobreza do Arenoso”.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apresentação cultural “Tamborizando e Jovens em Ação”, do Colégio Estadual Clarice Santiago dos Santos - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A programação contou também com representantes das instituições parceiras. Compuseram a mesa de honra Luiz Gavazza, diretor-presidente da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), patrocinadora da categoria 'Minha Escola Sustentável: energia para o futuro'; Viviane Vasconcelos, avaliadora dos projetos e assistente social da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), patrocinadora da categoria 'Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico'; Joyce da Paixão, coordenadora da Educação Ambiental, Saúde e Sustentabilidade da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), apoiadora da iniciativa; e Mariana Carneiro, jornalista e diretora da área de impressos do Grupo A TARDE.

Para Gavazza, o incentivo a iniciativas desenvolvidas por estudantes contribui para a construção de uma cultura de sustentabilidade desde os primeiros anos de formação.

“A parceria com o Jornal A TARDE é uma parceria profícua, que foi fortalecida. É muito importante que essas ideias inovadoras cheguem às escolas sob a forma de incentivo, para que as crianças da Bahia e do Brasil possam enxergar o mundo de outra forma e perceber que a sua participação tem valor. Se a gente fizer isso desde a educação de base, vamos formar adultos mais preparados para enfrentar os reflexos das mudanças climáticas”, afirmou.

O presidente da Embasa, Gildeone Almeida, destacou o compromisso da empresa com ações voltadas à educação ambiental. “Ao estimularmos a consciência e o cuidado com o meio ambiente, ajudamos a formar gerações mais preparadas para preservar os recursos naturais. Esse é um passo essencial para garantir a segurança hídrica, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, hoje e no futuro”, ressaltou.

Já Joyce da Paixão destacou o papel da iniciativa na valorização do protagonismo estudantil e na divulgação das experiências construídas no ambiente escolar. “É muito importante dar visibilidade e protagonismo para os nossos estudantes e para esses projetos, para que eles tenham a oportunidade de mostrar para a comunidade, para a Bahia e para o mundo a potência dos trabalhos desenvolvidos no chão da escola”, disse.

Conheça os projetos que se destacaram no EcoInovar

Após um processo de pesquisa e preparação, as equipes finalistas participaram de encontros, receberam orientações e desenvolveram protótipos. O acompanhamento pedagógico foi realizado pela equipe do A TARDE Educação, representada pela doutoranda em Educação e Contemporaneidade Letícia Menezes e pelo doutor em Educação Ravelli Souza. Nesta etapa, cada equipe finalista recebeu R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio dos materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.

Os trabalhos foram distribuídos em duas categorias temáticas. Na categoria 'Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico', tiveram propostas voltadas à educação ambiental, ao saneamento e aos impactos desses temas na qualidade de vida. Os projetos vencedores foram:

1º lugar: Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital, do Colégio Estadual Sete de Setembro

Vencedores da categoria 1 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

2º lugar: Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico, do Colégio Estadual da Bahia Central

Segundos colocados da categoria 1 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

3º lugar: Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico, do Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral

Terceiros colocados da categoria 1 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Já a categoria 'Minha Escola Sustentável: energia para o futuro', contemplou propostas relacionadas à eficiência energética, energias limpas e renováveis e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar. Os vencedores foram:

1º lugar: Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS, do Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana

Vencedores da categoria 2 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

2º lugar: Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade, da Escola Municipal Diácono Fernando Britto

Segundos colocados da categoria 2 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

3º lugar: Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos, do Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa

Terceiras colocadas da categoria 2 - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Comunidade escolar conhece projetos finalistas

Antes da cerimônia, estudantes e professores da rede pública de ensino tiveram a oportunidade de conhecer de perto os seis projetos finalistas durante uma exposição realizada no mesmo local, das 14h às 16h. A atividade foi aberta exclusivamente a estudantes, professores e integrantes das comunidades escolares das redes estadual e municipais de ensino credenciadas.

Durante a exposição, os visitantes puderam conhecer as pesquisas desenvolvidas pelas escolas, conversar com os estudantes e professores responsáveis pelos projetos e trocar experiências. O momento também proporcionou a interação entre as equipes finalistas e o compartilhamento de ideias sobre educação, ciência, sustentabilidade e inovação.

Ao final da cerimônia, patrocinadores, diretores e professores que contribuíram para a realização do EcoInovar 2026 receberam uma menção honrosa como forma de reconhecimento pela participação na iniciativa.

O encerramento da programação contou com um coquetel de confraternização, seguido pelo show dos cantores Ton Santos e Larissa Mello.