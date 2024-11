Conselho de Educação revela preocupação com final da Copa do Brasil

Provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro - Foto: José Cruz/Agência Brasil

As prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão marcadas para serem aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro com mais de 4 milhões de pessoas inscritas. O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) emitiu uma nota demonstrando preocupação com a coincidência de nessas datas está marcada as finais da Copa do Brasil. As partidas vão acontecer no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

De acordo com o Consed, a realização dos jogos pode afetar na logística dos participantes principalmente por conta dos congestionamentos e aglomeração de torcedores.

Segundo o comunicado, as provas devem ser finalizadas próximo ao horário do término do jogo, por isso a entidade pede que sejam avaliadas alternativas para minorar os prejuízos.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) vem a público manifestar sua preocupação quanto à coincidência das datas da final da Copa do Brasil 2024, nos dias 3 e 10 de novembro, com a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, o Enem contará com a participação de 4.325.960 inscritos, representando a principal porta de acesso às universidades brasileiras e um passo crucial na trajetória profissional dos estudantes que estão concluindo ou concluíram a educação básica.

Reconhecemos a relevância tanto do Enem, quanto da final entre Flamengo e Atlético-MG, um dos maiores momentos do calendário esportivo nacional. No entanto, essa coincidência de datas, especialmente nas cidades de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, pode acarretar dificuldades logísticas para os participantes do exame, como congestionamentos e agitação de torcedores, prejudicando o deslocamento e o ambiente adequado para a realização das provas. Podem ocorrer ainda dificuldades quanto à frequência, se o estudante preferir terminar mais cedo a prova para ir ao jogo ou até mesmo optar por não participar do Enem.

Como os portões dos locais de aplicação do Enem serão abertos às 12h, com término das provas previsto para 19h e 18h30, nos dias 3 e 10 de novembro, respectivamente, o Consed solicita que sejam avaliadas alternativas para evitar prejuízos, como a revisão das datas ou dos horários dos jogos, garantindo assim o pleno exercício do direito ao acesso à educação e ao lazer.

Por fim, o conselho reforça seu compromisso com a educação e o futuro dos estudantes brasileiros, e confia que as autoridades envolvidas considerarão medidas que garantam o equilíbrio entre esses dois eventos de grande relevância nacional.