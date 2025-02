Curso promove boas práticas de manipulação de alimentos nas escolas estaduais

Curso reforça boas práticas de manipulação de alimentos nas escolas estaduais - Foto: Tita Moura

O curso de Capacitação de Manipuladores de Alimentos e Boas Práticas de Manipulação, promovido pela Secretaria da Educação (SEC) , iniciou nesta quarta-feira, 22, no Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, no bairro do Imbuí, em Salvador.

Voltado para merendeiras, cozinheiras e técnicos em nutrição de 190 escolas da capital baiana, o treinamento abordou normas e orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE ), além de técnicas de higienização, armazenamento, controle de risco de contaminação, organização e métodos para lidar com os estudantes, incentivando uma alimentação saudável.

A nutricionista Elane Paula Pereira dos Santos, que atende à SEC pelo PNAE, destacou a relevância da capacitação.

"Sem alimentação, o aluno não consegue ter um bom rendimento escolar. Estamos preparando os profissionais para oferecer refeições seguras e saudáveis, que respeitem as culturas regionais e valorizem a Agricultura Familiar, contribuindo para o desenvolvimento da economia local e para a promoção de hábitos alimentares saudáveis", disse.

Maria Celeste Vianna, diretora do Núcleo Territorial de Educação da Região Metropolitana de Salvador (NTE 26), enfatizou o impacto positivo da ação.

"Este curso é essencial para qualificar a oferta de alimentação escolar. Além de assegurar refeições equilibradas, é uma forma de acolher nossos estudantes, fortalecendo a permanência e o desempenho deles. A alimentação é o primeiro sinal de cuidado e acolhimento que a escola oferece, reforçando o vínculo com a comunidade escolar", destacou.

Rita de Cássia Ramiro da Silva, merendeira do Colégio Estadual João das Botas, localizado na Barra, atua na área há mais de 20 anos. Ela valorizou a iniciativa.

"Esse treinamento enriquece nosso trabalho com dicas sobre higiene, armazenamento e preparo. Isso nos dá mais segurança para oferecer uma alimentação de qualidade aos estudantes. Quando eles elogiam a comida, sentimos que estamos contribuindo diretamente para o aprendizado e bem-estar deles", avaliou.