Encceja 2024: aprovados já podem solicitar certificado

Com a divulgação dos resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) de 2024, os aprovados já podem solicitar o certificado de forma prática e 100% online. Os participantes que escolherem a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) como instituição certificada deverão acessar o site CPA Digital (https://cpadigital.educacao.ba.gov.br/) para realizar o pré-cadastro.

Após o preenchimento dos dados, será enviado um link com senha provisória para o e-mail cadastrado. Para isso, basta completar os dados e fazer a solicitação. Caso a documentação esteja correta, será liberada uma declaração com validade de 30 dias, até que o certificado definitivo seja disponibilizado no mesmo sistema para download e impressão.

Para quem não alcançou a pontuação mínima em todas as áreas de conhecimento, há ainda a possibilidade de obter o Certificado Parcial do Encceja. Esse documento permite que o candidato elimine os materiais que foram aprovados, focando os estudos apenas nos eixos que precisam melhorar.

Além disso, é possível solicitar uma Declaração Parcial de Proficiência, que confirme as competências adquiridas em áreas específicas, simplificando o percurso até à conclusão da Educação Básica de forma adaptada às necessidades individuais.

Já aqueles que optarem por instituições federais, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA) ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), deverão entrar em contato diretamente com a unidade mais próxima para verificar os procedimentos específicos. É importante estar atento às exigências para garantir a certificação sem complicações.