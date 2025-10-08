Descomplicando a Sustentabilidade: como agir no dia a dia pelos ODS

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Foto: Reprodução

Você já ouviu falar em ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda global, adotada por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, durante a Cúpula de Nova York. A proposta é orientar práticas e ações em prol do desenvolvimento sustentável até 2030.

Ao todo, a Agenda 2030 contempla 17 objetivos e 169 metas, que abrangem áreas como saúde, educação, igualdade de gênero, meio ambiente, economia e trabalho decente.

Para mostrar como cada pessoa pode ajudar a cumprir os ODS, o episódio apresenta exemplos de atitudes simples que geram impacto real:

Separar o lixo corretamente contribui para o ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis;

Participar de iniciativas na escola ou comunidade fortalece o ODS 4 - Educação de Qualidade.

“A sustentabilidade não é só responsabilidade dos governos ou empresas. Cada um de nós pode contribuir de formas simples e práticas. Escolha um ODS, faça sua parte e inspire outros ao seu redor. Pequenas ações somam grandes mudanças”, destacou no vídeo, a coordenadora de projetos especiais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.