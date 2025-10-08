Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descomplicando a Sustentabilidade: como agir no dia a dia pelos ODS

Episódio do quadro do A TARDE Educação mostra atitudes simples que ajudam a cumprir a Agenda 2030 da ONU

Redação

Por Redação

08/10/2025 - 8:29 h
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável -

Você já ouviu falar em ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda global, adotada por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, durante a Cúpula de Nova York. A proposta é orientar práticas e ações em prol do desenvolvimento sustentável até 2030.

Ao todo, a Agenda 2030 contempla 17 objetivos e 169 metas, que abrangem áreas como saúde, educação, igualdade de gênero, meio ambiente, economia e trabalho decente.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O tema é destaque no episódio do quadro ‘Descomplicando a Sustentabilidade’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE. O vídeo completo está disponível no Instagram @atardeeducacao.

Para mostrar como cada pessoa pode ajudar a cumprir os ODS, o episódio apresenta exemplos de atitudes simples que geram impacto real:

  • Separar o lixo corretamente contribui para o ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis;
  • Participar de iniciativas na escola ou comunidade fortalece o ODS 4 - Educação de Qualidade.

“A sustentabilidade não é só responsabilidade dos governos ou empresas. Cada um de nós pode contribuir de formas simples e práticas. Escolha um ODS, faça sua parte e inspire outros ao seu redor. Pequenas ações somam grandes mudanças”, destacou no vídeo, a coordenadora de projetos especiais do Grupo A TARDE, Berta Cunha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

AGENDA 2030 Descomplicando a Sustentabilidade educação ambiental ODS

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x