Empreendimento lança programa de educação ambiental em escolas públicas

Objetivo é sensibilizar cerca de 370 crianças, entre 6 e 11 anos, sobre a importância da preservação ambiental - Foto: Afonso Santana

O Village Itaparica lança o Programa de Educação Ambiental (PEA) nas escolas públicas de Barra Grande e Conceição, em Vera Cruz - Ilha de Itaparica. O objetivo é sensibilizar cerca de 370 crianças, entre 6 e 11 anos, sobre a importância da preservação ambiental.

O programa, que acontece semanalmente até novembro, oferece atividades lúdicas e interativas para estimular a responsabilidade ecológica e o desenvolvimento de hábitos sustentáveis.

A iniciativa conta com a parceria das escolas Padre Ignácio Alves Pereira e Guilherme Franco Guimarães, e é realizada em atendimento à Licença Ambiental de Instalação.

A diretora da escola Guilherme Franco, Suzana São Bernardo Ornelas, destaca a importância do projeto para a formação cidadã dos alunos.

Já a gerente de ASG do Village Itaparica, Adriana Muniz, ressalta que o programa busca transmitir conhecimento básico sobre o meio ambiente e estimular a sensibilização emocional e a empatia com as questões ambientais.