Secretário de Meio Ambiente comemora retorno da Fenagro

O secretário estadual de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré - Foto: Vincius Portugal | Ag. A TARDE

Presente na Feira Nacional do Agronegócio (Fenagro), no Parque de Exposições de Salvador, na manhã deste domingo, 1, o secretário estadual de Meio Ambiente, Eduardo Sodré, ressaltou, em entrevista ao Portal A TARDE, a importância do retorno do evento no calendário baiano.

Leia Mais:

>> Bois exibidos na Fenagro 2024 chegam a custar R$ 3 milhões

>> Cachaça da Chapada Diamantina atrai visitantes para Fenagro em Salvador

Sodré pontuou que a Fenagro é a oportunidade de trazer para a população as informações sobre a vida e a economia do campo, e apontou a presença das discussões ambientais na feira, além da integração com a agricultura e outros setores do governo. O evento, realizado pelo Grupo A TARDE, volta a acontecer após um hiato de cinco anos.

“O retorno da Fenagro é uma forma de trazer as informações do campo, como circula a economia no agronegócio, na agricultura familiar, trazendo geração de emprego e renda para a população do campo. É importante também para compartilhar o que a gente tem feito na Secretaria de Meio Ambiente, integrando as ações de meio ambiente, agricultura e sustentabilidade. A gente tem ações aqui dos biomas, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Ambiental. O meio ambiente se faz presente em todas as áreas do governo, e na agricultura não é diferente”, pontuou o secretário.