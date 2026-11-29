Para quem irá realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026 neste domingo, 29, o prazo para preencher o Questionário do Estudante obrigatório termina às 13h, no horário de Brasília.

O preenchimento é necessário para liberar a consulta ao endereço de aplicação, disponível no Cartão de Confirmação da Inscrição. O documento pode ser acessado pelo Sistema Enade.

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Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h. A avaliação começa às 13h30 e termina às 17h30, seguindo o horário de Brasília. A permanência mínima na sala de aplicação é de duas horas.

Os participantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto e utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. O cartão de confirmação não é obrigatório, mas é recomendado. Documentos digitais também são aceitos, desde que apresentados nos aplicativos oficiais.

Após a aplicação, os estudantes que levarem o caderno de prova poderão entregar voluntariamente ao coordenador de curso a contracapa do material, que contém um código alfanumérico de confirmação de presença. A entrega pode ser feita no mesmo dia ou posteriormente. Com esse código, o coordenador poderá registrar a participação do estudante.



A edição de 2026 contempla estudantes concluintes de 18 cursos de bacharelado e superiores de tecnologia em todo o país. Os concluintes de Medicina não participam dessa aplicação, pois são avaliados pelo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed).

A participação é obrigatória para os estudantes convocados. A ausência sem justificativa pode deixar o participante em situação irregular e impedir a colação de grau.