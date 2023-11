Enem 2023 inicia hoje aplicação de provas | A TARDE

Faltando algumas horas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os quase 70 mil estudantes inscritos para a avaliação em Salvador estavam ontem nos últimos preparativos visando as provas que ocorrem hoje e no próximo domingo. Uma das disciplinas com a maior expectativa, sem dúvida, é a Redação, que faz parte deste primeiro caderno, que também contempla as disciplinas de Humanas e Linguagens.

Como todos os anos, especialistas e estudantes especulam sobre o tema que pode ser escolhido pela organização da prova e já treinavam os discursos de prováveis dissertações. As discussões acontecem durante todo o ano, mas se intensificam na reta final, com um apanhado de vários assuntos destacados em todo o mundo e, principalmente, no País.

Ontem pela manhã não foi diferente. Diversos alunos do 3º ano de escolas públicas, particulares e cursos preparatórios acompanharam um evento promovido pela Unijorge no Salvador Shopping. Com a revisão de temas, eles puderam acompanhar dicas, como no caso do texto argumentativo-dissertativo da prova, que, segundo a professora de português e redação Mônica Melo deve seguir o padrão dos últimos anos.

Redação

“Em geral, o tema do Enem é um problema social, relacionado a uma minoria ou um grupo para o qual políticas públicas e intervenções do estado e da sociedade são necessárias. Entre as apostas, gostaria muito que caísse algo vinculado à segurança pública, como desaparecimento de pessoas, ao trabalho análogo à escravidão ou algo voltado aos esportes, como racismo nos estádios", pontua.



A estudante Ananda contou que estava nervosa. “A sensação de estar faltando um dia, tentamos esquecer. Passamos por um processo com a ajuda da escola, colada com os assuntos, na expectativa de descobrir o que vai cair. Não tenho nenhuma aposta, prefiro assim”.



A professora de redação dá algumas dicas. “A primeira coisa é olhar logo o tema, que as questões de Linguagens e Humanas podem influenciar. Se possível, reservar uma hora e meia do tempo de prova para fazer a redação, com calma, porque vale mil pontos. É importante estar atento para levantar uma tese, definir um ponto de vista e estabelecer críticas com tudo o que viveu”.



O estudante Pedro Cruz, que vai prestar vestibular para ciência da computação, pontuou que sente qual será o tema da redação. “Desde o início do ano, sinto que o tema vai ser algo relacionado a educação”.



Com a expectativa das questões abarcarem mais de uma disciplina em leituras críticas e reflexivas, o professor Isaac Lago, de filosofia, chama a atenção que as provas não são mais do que o resultado de alguns anos de estudos. "Eles precisam acalmar o coração. É importante entender que a prova é o resultado final de todo o processo”.



Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, horário de Brasília. Hoje, ao sair de casa, os candidatos devem manter a rotina diária, comer coisas leves, saber as informações do local da prova e conferir toda a documentação exigida, além de relaxar, se possível.



* Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre