Enem: SEC organiza apoio aos alunos da rede pública | A TARDE

A Secretaria da Educação do Estado (SEC) está mobilizando toda a rede, com 1.062 escolas e 679 anexos, para a ação Tô com Você no Enem, que visa dar a assistência necessária ao bem-estar físico e emocional aos estudantes baianos da rede pública que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No interior, a SEC disponibiliza aos alunos da rede estadual, inscritos no Enem, kits de lanche e higiene, além de transporte gratuito para os que residem nos municípios que não sediarão as provas, bem como os que possuem endereço em distritos e povoados distantes das cidades onde acontecem o Exame. A estimativa é a de que 120 ônibus sejam utilizados para transportar os estudantes, ida e volta, aos locais das provas.

Gratuito



Em Salvador, já está assegurada, pelo governo do estado, a gratuidade no metrô, com catracas especiais para os estudantes.

Para ter acesso gratuito, os candidatos devem se dirigir às catracas exclusivas , apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identidade com foto. Os soteropolitanos também receberão kits de lanche e higiene.



“A SEC está dando o apoio para que tenham o melhor desempenho, com gratuidade do metrô na capital e ônibus no interior até os locais da prova”, afirmou a secretária da Educação da Bahia, Adélia Pinheiro.



Dentre as ações para o fortalecimento das aprendizagens e preparação para os processos seletivos de ingresso ao ensino superior, a SEC oferta o programa Universidade para Todos (UPT), realizado em parceria com as universidades estaduais (Uneb, Uesc, Uefs e Uesb), e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).