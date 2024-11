Candidato empurrado para entrar no Enem chega cedo neste domingo

Candidato entrando após ser empurrado - Foto: Reprodução | Stephane Gomes/g1

O candidato Gustavo Silvio da Silva Neves que ficou conhecido após ser “empurrado” por baixo do portão segundo antes do fechamento total dos portões no primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), resolveu no último dia de prova chegar uma hora antes do fechamento dos portões, em Cuiabá, neste domingo, 10.

O estudante chegou no local às 11h, no horário local de Mato Grosso, e disse ao g1 que está com a mente mais tranquila para o segundo dia de provas.

No relato, Gustavo detalhou o motivo do seu atraso no primeiro dia, que de acordo com ele, foi causado por uma confusão sobre o horário de prova e momento de pico no trânsito. Em Mato Grosso, os portões fecham às 12h e as provas começam às 12h30. O horário local é uma hora a menos considerando o horário de Brasília.

“Eu e um amigo estávamos discutindo sobre o horário que o portão fechava. Eu falava que fechava 12h e ele falando que fechava 13h. Depois, ele lembrou que era horário de Brasília e foi para a prova. Eu fiquei procurando motos por aplicativo, mas só consegui sair de casa às 11h40. Quando faltavam cinco minutos eu falei ‘moço acelera a moto, que é Enem" , disse em entrevista ao G1.

Confira o vídeo: