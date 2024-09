Enem 2024: plataforma promove simulado gratuito

Melhores estudantes ganharão prêmios - Foto: Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Plataforma Professor Ferretto, reconhecida por seu foco na preparação para o Enem e vestibulares, abriu vagas para o maior simulado online gratuito do Brasil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de setembro por meio do link.

O Simuladão Enem contará com duas provas, nos dias 23 e 24 de setembro. A primeira avaliação, que ocorrerá no dia 23, das 13h30 às 18h, incluirá 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas. Já a segunda prova, marcada para o dia 24, também das 13h30 às 18h30, contemplará 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.



Os resultados, acompanhados dos gabaritos, serão divulgados no dia 25 de setembro, na própria plataforma. Os 50 participantes com as melhores pontuações receberão como prêmio o curso Revisão Final e dois meses de acesso gratuito à Plataforma Professor Ferretto. Além disso, os três primeiros colocados ganharão vouchers do iFood: o 1º lugar será premiado com R$ 300, o 2º lugar com R$ 200, e o 3º com R$ 100.

Segundo Daniel Ferretto, fundador da plataforma e influenciador de Matemática com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, esta é a 5ª edição do Simuladão Enem. “A prova tem questões inéditas e, neste ano, a correção será realizada utilizando a metodologia TRI, a mesma adotada pelo Enem, para proporcionar uma experiência ainda mais próxima do exame oficial”, afirma.



Michel Arthaud, professor de química e diretor da Plataforma Professor Ferretto, destacou que a iniciativa surgiu da necessidade de oferecer uma prova gratuita e de alta qualidade para que os estudantes possam se preparar com antecedência para o Enem. “Queremos alcançar alunos que não têm condições de participar de simulados pagos em escolas ou cursos tradicionais. Com o Simuladão, eles podem fazer a prova em casa, até mesmo pelo celular, garantindo acessibilidade e inclusão”, concluiu Arthaud.

A Plataforma Professor Ferretto é uma das maiores do Brasil no segmento de preparação para o Enem, contando com mais de 90 mil estudantes em todo o país. Através de um ambiente 100% online, os alunos podem montar seus próprios cronogramas de estudo, acessando materiais de alta qualidade ministrados por 14 professores especializados em diversas disciplinas.