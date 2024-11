Enem atrai jovens e adultos nos colégios de Salvador neste domingo

Milene tem o sonho se te tornar nutricionista - Foto: Luiz Fabio Almeida / Portal A Tarde

No segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo ,10, candidatos jovens e adultos mais velhos estão mostrando que não há idade para realizar um sonho. A jovem Milena Santana, de 20 anos, participa do Enem pela segunda vez e contou a sua expectativa para fazer o exame. “Eu espero que eu me dê muito bem, que eu consiga meu objetivo que é conseguir passar na Universidade Federal da Bahia (Ufba).



A futura nutricionista também revelou o que achou do primeiro dia de prova. “Eu achei cansativo, mas é normal, é Enem, não tem muito o que fazer, apesar de sentir que não fiquei tão nervosa como na primeira vez.”

Quem também já estava esperando a abertura dos portões foi Milene de Jesus, que aos 46 anos explicou como a experiência no Enem pode ser difícil. “É desafiador para mim porque já tem muito tempo que eu deixei de estudar e esse ano eu entrei nesse desafio de voltar”, iniciou.

Milene que também quer ser nutricionista falou sobre sua estreia no exame. "É a primeira vez, aí como eu tenho uma filha já, ela já fez o Enem, e aí agora é minha oportunidade”, disse ela confiante.