Diretora do NTE 26 destaca preparação de alunos da Bahia para o Enem

A mobilização para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 ganhou mais um reforço na tarde desta segunda-feira, 19, com a realização do Aulão Prepara Enem, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador.

O encontro reuniu estudantes do 3º ano do ensino médio de 57 unidades escolares da rede estadual de ensino de Salvador e Região Metropolitana (RMS), em uma programação voltada à revisão de conteúdos e ao fortalecimento da preparação para as provas. Promovida pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em parceria com o Núcleo Territorial de Educação (NTE) 26, a iniciativa integra as ações de acompanhamento dos concluintes da rede pública estadual na reta final antes do exame.

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Segundo a diretora do NTE 26, Maria de Fátima Costa, a mobilização dos estudantes ocorreu com entusiasmo, já que o aulão faz parte do calendário de preparação para o Enem.

“Quando a gente falou do aulão, que já é uma coisa que faz parte do calendário, eles [estudantes] disseram: ‘Vamos nessa!’. E eles estão aqui na empolgação, assistindo. A gente não vai soltar a mão deles até o dia em que sair o resultado”, afirmou.

A preparação também envolve ações diretamente nas unidades escolares. De acordo com a diretora, as equipes têm acompanhado os estudantes na confirmação da participação no exame e no esclarecimento de questões relacionadas à inscrição.

A estratégia busca garantir que os concluintes estejam preparados não apenas em relação aos conteúdos, mas também aos procedimentos necessários para realizar as provas.

Acolhimento nos dias de prova

Encontro reuniu estudantes do 3º ano do ensino médio de 57 unidades escolares da rede estadual - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Além da preparação pedagógica, a rede estadual planeja ações de acolhimento para os dias de aplicação do exame, previstos para 8 e 15 de novembro. A proposta é acompanhar os estudantes nas escolas e nas proximidades dos locais de prova, oferecendo apoio para reduzir a ansiedade e contribuir para que cheguem mais confiantes.

“Vamos estar com eles na porta das escolas, vamos estar acompanhando esses meninos. Vamos tirar essa tensão deles. A gente quer que eles façam a prova com tudo o que sabem”, disse a diretora.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

Documento oficial de identificação com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.