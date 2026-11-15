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Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas

Neste domingo, 15, estudantes responderam 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza

Redação
Por Redação
Gabarito extraoficial foi elaborado por especialistas do Bernoulli Educação
Gabarito extraoficial foi elaborado por especialistas do Bernoulli Educação - Foto: Divulgação

Os candidatos que participaram do segundo dia do Enem 2026 já podem consultar nesta página o gabarito extraoficial elaborado por especialistas do Bernoulli Educação.

O material reúne as respostas das 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, aplicadas neste domingo, 15.

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Confira os gabaritos do 2º dia

Caderno Amarelo

Gabarito extraoficial segundo dia
Gabarito extraoficial segundo dia - Foto: Divulgação

Caderno Verde

Gabarito extraoficial segundo dia
Gabarito extraoficial segundo dia - Foto: Divulgação

Caderno Azul

Gabarito extraoficial segundo dia
Gabarito extraoficial segundo dia - Foto: Divulgação

Caderno Cinza

Gabarito extraoficial segundo dia
Gabarito extraoficial segundo dia - Foto: Divulgação

Confira, também, os gabaritos do 1º dia:

Caderno Amarelo

Imagem ilustrativa da imagem Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Foto: Divulgação

Caderno Azul

Imagem ilustrativa da imagem Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Foto: Divulgação

Caderno Verde

Imagem ilustrativa da imagem Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Foto: Divulgação

Caderno Branco

Imagem ilustrativa da imagem Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Foto: Divulgação

Além de consultar os gabaritos dos dois dias, os candidatos podem acompanhar a live de correção do Enem, na qual professores do Bernoulli Educação vão analisar e resolver as principais questões do segundo dia de prova.

A iniciativa permite que os participantes acompanhem os comentários dos professores sobre as questões de Matemática e Ciências da Natureza e compreendam os caminhos utilizados para chegar às respostas.

A Central Enem Bernoulli também reúne gratuitamente gabaritos com questões comentadas, conteúdos de preparação e a Calculadora Enem, que estima a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e auxilia na simulação de possibilidades de ingresso pelo Sisu.

O material tem caráter extraoficial e não substitui o gabarito oficial do Inep.

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Educação Enem

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