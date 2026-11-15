ENEM
Enem 2026: veja o gabarito extraoficial do segundo dia de provas
Neste domingo, 15, estudantes responderam 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza
Os candidatos que participaram do segundo dia do Enem 2026 já podem consultar nesta página o gabarito extraoficial elaborado por especialistas do Bernoulli Educação.
O material reúne as respostas das 90 questões objetivas de Matemática e Ciências da Natureza, aplicadas neste domingo, 15.
Confira os gabaritos do 2º dia
Caderno Amarelo
Caderno Verde
Caderno Azul
Caderno Cinza
Confira, também, os gabaritos do 1º dia:
Caderno Amarelo
Caderno Azul
Caderno Verde
Caderno Branco
Além de consultar os gabaritos dos dois dias, os candidatos podem acompanhar a live de correção do Enem, na qual professores do Bernoulli Educação vão analisar e resolver as principais questões do segundo dia de prova.
A iniciativa permite que os participantes acompanhem os comentários dos professores sobre as questões de Matemática e Ciências da Natureza e compreendam os caminhos utilizados para chegar às respostas.
A Central Enem Bernoulli também reúne gratuitamente gabaritos com questões comentadas, conteúdos de preparação e a Calculadora Enem, que estima a nota com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e auxilia na simulação de possibilidades de ingresso pelo Sisu.
O material tem caráter extraoficial e não substitui o gabarito oficial do Inep.