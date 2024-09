Escola Ybá anuncia encontro em Salvador sobre ações educativas

O evento marca a ampliação da escola com a construção de uma nova sede - Foto: Divulgação

A Escola Ybá, localizada no bairro de Patamares, em Salvador, fará um encontro sobre ações educativas para as infâncias. O evento será realizada nos dias 27 e 28 de setembro, com a presença de profissionais convidados, como o nutricionista Daniel Cady, o psicólogo Rossando Klinjey e a pedagoga Ana Carol Thomé.

O evento marca a ampliação da escola com a construção de uma nova sede para os anos iniciais do Ensino Fundamental e visa promover um intercâmbio entre educadores, profissionais e famílias, focando em temas essenciais para o desenvolvimento infantil.

Novo espaço | Foto: Divulgação

Programação:

Sexta-feira, 27/09

18h às 19h30: Cadastramento e coquetel de abertura.

-19h30 às 21h:Tema: "Quais os Impactos de Olharmos para o Desenvolvimento Emocional das Infâncias?" com Rossandro Klinjey, psicólogo e autor renomado.

Rossandro Klinjey | Foto: Divulgação

Sábado, 28/09



- 8h10 às 9h: Tema: "Integração nas Infâncias: Alimentação Saudável, Aprendizagens e Conexão com a Natureza" com Daniel Cady, nutricionista e defensor da sustentabilidade.

Daniel Cady | Foto: Divulgação

- 9h às 12h30: Tema: "Brincar com a Natureza: Possibilidades e Potências no Contexto Escolar" com Ana Carol Thomé, especialista em Educação e Natureza.

Ana Carol Thomé | Foto: Divulgação

- 12h30 às 13h: Encerramento com visita às novas instalações da Ybá.

Com mediação da diretora da escola, Cintia Andrade, o evento será aberto ao público, porém com necessidade de inscrição prévia no link: https://forms.gle/CMjH63An375Lqqah6.