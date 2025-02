Escolas e creches baianas recebem 19 mil mochilas da Receita Federal

Mochilas serão utilizadas por crianças em creches e escolas comunitárias nas favelas da Bahia - Foto: SCOTT WEBB | UNSPLASH

A entrega de um lote de 5 mil mochilas foi realizada na sexta-feira, 7, e outras 14 mil serão destinadas à Central Única das Favelas (Cufa), que se encarregará de fazer o processo de descaracterização por meio da retirada de qualquer elemento que possa identificar as marcas originais, para que possam ser doadas à população.

A delegada da Alfândega de Salvador, Sandra Magnavita, ressaltou a importância desse trabalho com as mercadorias apreendidas, que integra o projeto de responsabilidade e transformação social que a Receita tem e que ela, na condição de gestora, “abraça com muito amor”.

Segundo o presidente da Cufa-Bahia, Márcio Lima, essas mochilas serão distribuídas em mais de 160 municípios no estado e serão utilizadas por crianças em creches e escolas comunitárias nas favelas da Bahia e também aquelas situadas em comunidades quilombolas e indígenas.

“Nem sempre o poder público consegue atender essas crianças nas escolas municipais. As creches e escolas comunitárias têm um papel importante de contribuir na educação e de garantir, para essas crianças, o material escolar que os pais não têm condições de comprar. Uma mochila como essa, no mercado, custa quase a metade de um salário ou, às vezes, todo valor dos programas de benefícios que essas famílias recebem”, comentou Márcio Lima.

A destinação foi feita à Central Única das Favelas (Cufa), que desenvolveu, em parceria com a TV Bahia, afiliada da Rede Globo, a campanha “Volta às aulas solidária”.