Estudantes da rede estadual já podem se inscrever na BaMUN 2025

- Foto: Imagem ilustrativa: Luiz Carrera

O Bahia Model United Nations (BaMUN) 2025 - evento que promove a simulação das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU) - abriu as inscrições nesta terça-feira, 22, por meio do link: https://forms.gle/aqGPZRcuzn7DPufG8. Organizada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), através da Coordenação de Políticas Públicas para Juventudes em Processos Educacionais, o BaMUN é direcionado a estudantes do Ensino Médio da rede estadual.

Durante o encontro, que acontece de 8 a 12 de dezembro, em Salvador, em sua quarta edição, os jovens terão a oportunidade de debater problemas globais, atuando como diplomatas de países no posicionamento oficial da delegação.

Podem se inscrever até o dia 11 de agosto estudantes regularmente matriculados na rede estadual do Ensino Médio, do Ensino Médio Integrado ao Técnico ou Subsequente e da Educação de Jovens e Adultos, além de egressos. Serão ofertadas 360 vagas, sendo que 30% são destinadas a estudantes quilombolas, indígenas, de escolas do campo, de Escolas Famílias Agrícolas (EFAS) e a Pessoas com Deficiência (PCD).

A apuração se dará entre 12 e 15 de agosto e o resultado da seleção e a lista de espera serão divulgados no dia 18 de agosto.

Desenvolvimento sustentável

A BaMUN 2025 terá como tema “Justiça climática e desenvolvimento sustentável: o papel das nações na transição ecológica global”, com a participação de 15 comitês temáticos, visando promover o desenvolvimento de habilidades de debate e liderança entre os jovens estudantes.

De acordo com a SEC, o evento representa uma oportunidade de fortalecer a formação cidadã, a cultura democrática e o protagonismo juvenil na rede estadual de ensino da Bahia, consolidando política pública educacional inovadora, inclusiva e conectada aos desafios do século 21.

Encontros formativos

Os estudantes interessados na BaMUN deverão responder ao formulário de inscrição com questões que avaliam o interesse genuíno pela simulação, sua disponibilidade e a capacidade de engajamento. As respostas serão avaliadas por uma comissão organizadora com base em critérios previamente definidos. Os selecionados participarão de encontros formativos sobre diplomacia, regras de procedimento da ONU, habilidades de comunicação e escrita de position papers.

A simulação ocorrerá com sessões formais de debate, votação de resoluções e apresentação de documentos diplomáticos. Os estudantes representarão delegações oficiais de países-membros da ONU.

Confira os 15 comitês da BaMUN 2025: