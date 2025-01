Estudantes quilombolas e indígenas celebram bons resultados no Enem

Estudante Franciele Ribeiro de Souza, 19 anos - Foto: SEC ASCOM

Os investimentos para garantir acesso à educação pública de qualidade para estudantes quilombolas, indígenas e do campo da Bahia têm gerado impactos significativos. Esses resultados refletem ações que promovem equidade educacional e preparam alunos para se destacarem em avaliações como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O estado ficou com a quarta colocação entre a rede pública de todo país nas notas da redação do Enem e muitos dos que obtiveram êxito são provenientes dos 42 espaços escolares quilombolas e das 71 unidades indígenas da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Entre os destaques está Franciele Ribeiro de Souza, 19 anos, aluna do Colégio Estadual Quilombola Luís José dos Santos, em Campo Formoso, pertencente ao Território de Identidade do Piemonte Norte do Itapicuru (NTE 25), que obteve 900 pontos na redação. Ela celebrou o apoio recebido.

“Eu achei o tema fácil de desenvolver, porque condiz com minha realidade, já que sou de uma comunidade quilombola. A minha escola contribuiu para o meu preparo para o Enem. Além disso, participei do Programa Universidade Para Todos (UPT), com professores que se dedicaram a nos ensinar. Quando consultei minha nota, foi uma sensação de espanto e alegria, ao mesmo tempo. Fiquei bastante eufórica”, celebrou.

A diretora de Educação dos Povos e Comunidades Tradicionais, Poliana Reis da SEC, comemorou o sucesso dos estudantes.

“O Estado da Bahia tem um projeto de educação que é inclusivo e respeita a diversidade. Faz parte desse processo a luta antirracista, o respeito às territorialidades, aos modos de vida, ao trabalho coletivo, a uma gestão democrática. A importância de políticas educacionais específicas para os povos e as comunidades tradicionais, a Educação do Campo, a Educação Escolar Quilombola, a Educação Escolar Indígena é perceptível na vida dos nossos estudantes, das comunidades e, também, nos resultados das avaliações, das redações. As notas altas refletem a mudança na realidade concreta desses estudantes e dessas comunidades”, ressaltou.

Estudante Joel de Jesus Dantas, 18 anos | Foto: SEC ASCOM

Outro estudante que alcançou uma boa nota foi Joel de Jesus Dantas, 18 anos, concluinte do Centro Territorial de Educação Profissional do Piemonte Norte do Itapicuru (CETEP/PNI), em Jaguarari, pertencente ao NTE 25, com 940 na redação. Ele relatou sua rotina de estudos.

“Além de cumprir os deveres com o colégio, também estudava em casa. Eu me aprofundei nos tópicos apresentados em matemática na escola; respondia, em média, 30 exercícios por dia; e escrevia uma redação por semana. Sempre dividia o meu tempo, aplicando períodos de descanso entre os estudos. Quando vi a nota no site, primeiro não acreditei, achei que o site tinha 'bugado', mas aos poucos percebi que era real. Fiquei muito feliz por ver que o meu esforço tinha valido a pena”, disse.

Estudante Maria Luiza Cruz Fonseca, 18 anos | Foto: SEC ASCOM

Em Rodelas, município do Território de Identidade de Itaparica (NTE 24), Maria Luiza Cruz Fonseca, 18 anos, estudante do Colégio Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, alcançou 900 pontos na redação. Ela celebrou seu desempenho com gratidão.

“Eu fiquei extremamente feliz ao consultar minha nota, principalmente por perceber que todo o esforço durante o ano tinha valido a pena. Ver meus pais, familiares e amigos orgulhosos de mim não tem preço, é uma das melhores sensações que já senti. O Colégio Capitão segue sendo um exemplo para a educação da Bahia, uma vez que é feito um trabalho com coletividade e comprometimento em prol de bons resultados. Agradeço a toda gestão, aos funcionários e professores por toda dedicação e amor, visando sempre o melhor dos esdudantes”, relatou.

O Enem 2024 registrou recorde de inscritos na Bahia, com cerca de 376 mil participantes, sendo 113 mil da rede estadual. Este número reflete o compromisso do Governo do Estado em universalizar o acesso ao exame, garantindo que 100% dos concluintes do Ensino Médio pudessem participar.