Governo da Bahia abre inscrições com mais de 5 mil vagas de estágio

O programa de inserção profissional, gerido pela Secretaria da Administração (Saeb), está com 5.541 vagas abertas, até o dia 23 de outubro, para universitários interessados em atuar em órgãos públicos do Estado.

Do total das vagas do Partiu Estágio, 10% são destinadas a alunos com deficiência, conforme Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Também são prioridades candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública ou tiveram bolsa integral na rede privada.

Neste edital (nº 002/2024), estudantes de 126 áreas, de 65 municípios da Bahia, vão poder estagiar em 60 órgãos públicos, entre os quais estão, além da Secom, as Secretarias da Educação (SEC), da Saúde (Sesab), de Infraestrutura (Seinfra), de Desenvolvimento Rural (SDR), Desenvolvimento Econômico (SDE), Desenvolvimento Urbano (Sedur) e superintendências e universidades estaduais.

Das 5.541 vagas, 2.194 são para capital baiana e 3.347 para municípios do interior do estado e cidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os graduandos precisam ter no mínimo 16 anos, residir na Bahia, terem concluído 50% ou mais da carga horária do curso de graduação (presencial, semipresencial ou de Ensino a Distância) e estarem regularmente matriculados em instituição de nível superior com sede no estado.

Antes de se inscreverem, os candidatos também precisam realizar um cadastro na plataforma do governo do Estado. Quando selecionados, os estudantes receberão uma mensagem via Whatsapp informando a alteração do seu status no site, onde vão estar os prazos e detalhes para entrega dos documentos. A relação dos candidatos selecionados também ficará disponível no site da Saeb.