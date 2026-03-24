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EDUCAÇÃO

Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba

Modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Nogueira Passos foi concluída

Redação

Por Redação

24/03/2026 - 15:53 h

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Imagem ilustrativa da imagem Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba
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Na manhã desta terça-feira (24), o Governo da Bahia entregou a modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Nogueira Passos, localizado no bairro da Pituba. O investimento foi de R$ 8,9 milhões.

A entrega desta terça-feira faz parte do pacote de entregas preparado pelo Governo da Bahia e pela Secretaria da Educação do Estado para celebrar a semana de aniversário de Salvador.

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De acordo com o governo da Bahia, a escola passou por uma requalificação completa. O projeto incluiu a modernização de dez salas de aula, laboratórios de Ciências, Química e Matemática, além das salas multifuncional e de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

A estrutura agora conta, também, com:

  • biblioteca
  • area administrativa
  • teatro com 94 lugares
  • restaurante estudantil com capacidade para 72 pessoas.
  • novos vestiários e guarita
  • quadra poliesportiva reformada com nova cobertura.
  • Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba
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Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba Governo investe R$ 8,9 milhões e entrega modernização de colégio estadual na Pituba

Repercussão

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, destacou o cuidado especial com a unidade, que acolhe 272 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

"Eu não tenho dúvida de que todos os professores e professoras aqui têm um compromisso com a Educação. A gente tem um público que é muito desafiador, que são os estudantes do Ensino Fundamental. E garantir a permanência deles na sala de aula precisa ter muita sensibilidade, porque eles estão com a mente animada e com muita disposição", afirmou.

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O diretor da unidade, Marcelo da Cruz, também acredita que a nova estrutura será fundamental para o aprendizado.

"A entrega desta escola reformada e modernizada vai ajudar a desenvolver as potencialidades dos estudantes e valorizar ainda mais nossos profissionais", destacou o gestor.

A mudança foi bem recebida pelos estudantes. Samire Vitória Almeida, aluna do 9º ano que acaba de chegar à escola, ficou surpresa com o novo espaço.

"Eu adorei a biblioteca. É um espaço tranquilo, onde podemos estudar e aprender. Tem muitos livros novos e a bibliotecária é muito paciente com a gente", comemorou a jovem.

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