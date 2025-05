I Encontro de Educação acontece nesta quarta-feira em Salvador

Imagem ilustrativa - Encontro de Articuladores 2024 - Foto: Shirley Stolze/Ag. A TARDE

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, promove nesta quarta-feira, 14, das 8 às 17 horas, o I Encontro de Educação 2025, no Espaço Mário Cravo, localizado no Ed. Casa do Comércio, em Salvador. Nesta edição, o evento traz como tema “Traçando caminhos para a alfabetização na perspectiva de uma Educação Antirracista”.

O encontro, exclusivo para convidados, é destinado aos secretários de Educação, articuladores de municípios parceiros do Programa, e profissionais da educação de toda a Bahia. A programação inclui palestras, oficinas e rodas de conversa, abordando desde o papel do educador na promoção da equidade até práticas pedagógicas que valorizem as culturas afro-brasileira e indígena no processo de ensino-aprendizagem.

A mediação do evento será feita pela pedagoga do A TARDE Educação e mestranda em Educação pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Jéssica Gouveia.

No turno da manhã, o doutorando em Difusão do Conhecimento pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Natanael Conceição Rocha, apresentará a palestra “Educação Antirracista: um compromisso com a equidade e a cidadania". À tarde, a pedagoga e doutora em Educação, Taísa Ferreira, conduzirá a palestra "Como explorar as relações étnico-raciais na alfabetização".

O I Encontro de Educação 2025 conta com o apoio da Autoridade Portuária da Bahia (CODEBA), da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran), da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

Programa A TARDE Educação

O Programa A TARDE Educação tem sido um pilar na formação continuada dos professores, impactando diretamente na formação dos estudantes a partir do uso do jornal em sala de aula. Com ações formativas, materiais direcionados e suporte ativo aos facilitadores, seu principal objetivo é aprimorar o uso do jornal e de outros meios de comunicação para expandir as habilidades de leitura e consolidar o letramento, favorecendo a interdisciplinaridade e a transversalidade dos conteúdos. O Programa visa preparar os alunos para os desafios do mundo contemporâneo, alinhado à educação à realidade.