IFBA abre mais de 5 mil vagas para cursos técnicos; confira

A prova será realizada em 1º de dezembro de 2024 - Foto: Liliam Caldas / Divulgação

O Instituto Federal da Bahia (Ifba) anunciou na quarta-feira, 11, os editais para o processo seletivo de 2025, oferecendo 5.375 vagas em cursos técnicos. São 3.295 vagas para cursos integrados (voltados para quem concluiu o Ensino Fundamental) e 2.080 para cursos subsequentes.

Leia mais

>> Entidades avançam na luta por equidade étnico-racial na educação

>> Prouni: inscrição para lista de espera encerra nesta quinta-feira



As inscrições ocorrerão de 17 de setembro a 4 de outubro exclusivamente online, com taxa de R$ 60 para os cursos integrados, podendo ser isenta para quem atender aos requisitos do edital.

Leia mais

>> Pronatec abre 1.180 vagas para cursos nesta quinta-feira (12); confira

A prova será realizada em 1º de dezembro de 2024, cobrando questões objetivas nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza. O edital contém informações detalhadas sobre a documentação necessária, distribuição de vagas e cursos oferecidos nos 22 campi do Ifba.