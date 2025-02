Inovação e sustentabilidade são temas da Jornada Pedagógica 2025 da SEC - Foto: Memo Soul

Começou nesta segunda-feira, 3, em toda a Bahia, a Jornada Pedagógica 2025 , promovida pela Secretaria da Educação do Estado (SEC) . Com o tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens”, o evento reúne, até sexta-feira, 7, professores, gestores e comunidade escolar para planejar o ano letivo 2025 e discutir o futuro da Educação na rede estadual.

Ativista indígena, escritor e imortal da Academia de Letras do Brasil, Ailton Krenak | Foto: Marina Silva/Divulgação

Nesta quarta-feira, 4, a partir das 8h30, o ativista indígena, escritor e imortal da Academia de Letras do Brasil, Ailton Krenak , fará uma conferência de abertura, com transmissão, ao vivo, pelo canal do YouTube da SEC .

Presente no Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, localizado no Bairro da Paz, em Salvador, a secretária da Educação, Rowenna Brito, destacou a importância da jornada para atingir as metas traçadas para a educação no Estado.

“Este é o pontapé inicial para o nosso ano letivo. É o momento de olhar para os dados, os resultados de 2024 e se preparar para avançar em 2025, cada vez com mais potencial e com mais condição de garantir o direito de aprender. A rede estadual da Bahia inteira está realizando a Jornada Pedagógica nas unidades escolares para garantir que os estudantes colham os bons frutos da educação baiana”, afirma.

O diretor do colégio, Fernando Lima, ressaltou o papel da jornada para fortalecer o trabalho coletivo entre os educadores.

“Em todo o processo de ensino e aprendizagem, é necessário ter planejamento, e o nosso governo já vem realizando esse planejamento através da nossa Jornada Pedagógica, que todo ano acontece antes de começar as aulas. Durante essa semana, faremos o planejamento na parte educacional, que vai ocorrer durante o ano. Temos em torno de 40 professores e mais quatro representantes da comunidade que participam dessa jornada para garantir uma boa educação para os nossos estudantes”, disse.

Para a professora Tália Jesus, que leciona Língua Portuguesa e Literatura na unidade, a atividade é uma oportunidade de renovar o compromisso com o ensino de qualidade.

“A Jornada Pedagógica é um momento muito importante na nossa formação enquanto professores, porque é o momento de nos alinharmos e vermos os resultados do ano anterior, além de refletirmos sobre os resultados que queremos alcançar durante o ano”, afirmou.

A professora Sheila Santos, que leciona Língua Inglesa e Portuguesa, compartilha da mesma visão.

“Este é um momento especial em que estamos com todos os professores debatendo sobre uma educação ainda mais sustentável e inovadora. Este momento é fundamental para trocarmos experiências, discutirmos e pensarmos em práticas inovadoras que, realmente, fazem a diferença na aprendizagem dos nossos estudantes”, destacou.