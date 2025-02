Volta às aulas: calendário escolar da rede estadual está disponível para consulta

Estudantes voltam às salas de aulas na rede estadual da Bahia no dia 10 - Foto: Ascom / SEC

As aulas na rede estadual de ensino na Bahia serão retomadas na próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Ao longo da primeira semana do mês, será promovida a jornada pedagógica que tem como tema “Educação sustentável, inovadora e que cuida das aprendizagens na Bahia”.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) divulgou o Calendário Escolar 2025, que já está disponível para consulta no site oficial educacao.ba.gov.br. O calendário traz, também, informações detalhadas sobre as principais ações programadas para o ano letivo, garantindo organização e planejamento para toda a comunidade escolar.

A Secretaria de Educação anunciou que, em breve, será divulgada a data do Encontro Estudantil 2025, que promete ser ainda maior e repleto de novidades para os estudantes.

Confira as datas do Calendário Escolar 2025: