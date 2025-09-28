Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EDUCAÇÃO

Inscrições do ‘Prêmio EcoInovar’ terminam hoje

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do prêmio

Redação

Por Redação

28/09/2025 - 7:30 h
Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo
Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo -

As inscrições para o ‘Prêmio EcoInovar’, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, terminam neste domingo, 28. A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento e a implementação de projetos científicos e sustentáveis por professores e estudantes da rede pública estadual da Bahia.

Podem participar da premiação estudantes regularmente matriculados(as) e professores(as) atuantes nas escolas estaduais, localizadas nos municípios de Jequié, Irecê, Maracás, Santaluz, Salvador, Candeias e Ilhéus.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial do prêmio: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Cada projeto deve ser submetido por equipes formadas por um(a) professor(a) orientador(a) e de um a três estudantes. No caso de menores, será necessário autorização formal dos responsáveis.

O prêmio se divide em duas áreas temáticas:

  • “Eco-navegando: para um futuro sustentável” - voltada à preservação e o uso sustentável dos ecossistemas marinhos, costeiros e de água doce (rios, lagos, mangues, etc);
  • “Eco-terra: soluções para a sustentabilidade” - focada na proteção e na gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, incluindo florestas, solos, áreas urbanas e rurais.

Em ambas as categorias, os projetos serão avaliados pelos critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário e escolar, além da valorização da cultura local.

Etapas e apoio aos finalistas

Os projetos serão avaliados por uma comissão formada por especialistas e pedagogas do A TARDE Educação. Os três finalistas de cada categoria participarão de um período de tutoria e acompanhamento territorial entre outubro e novembro, recebendo apoio técnico e pedagógico para aprimorar suas propostas.

Cada equipe contará com até R$ 1.000,00 em materiais fornecidos pela organização para viabilizar a etapa prática. Não haverá repasse direto de recursos financeiros às equipes. A aquisição dos materiais será realizada pela organização do prêmio conforme avaliação técnica e necessidade de cada projeto.

Premiação

Os projetos vencedores receberão um apoio financeiro destinado diretamente à compra de materiais, equipamentos ou serviços que contribuam para a execução ou o fortalecimento da iniciativa.

Classificação dos projetos

  • 1º lugar – até R$ 5.000,00 em recursos para o projeto;
  • 2º lugar – até R$ 3.500,00 em recursos para o projeto;
  • 3º lugar – até R$ 2.000,00 em recursos para o projeto.

Mais informações, o regulamento completo e os modelos de autorização estão disponíveis no site: atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

A TARDE Educação estudantes premiação prêmio Prêmio EcoInovar projetos científicos e sustentáveis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo
Play

Webinar debate educação, mineração e sustentabilidade nesta quarta

Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo
Play

Bahia encerra 2024 com recorde no Enem e foco na aprendizagem para 2025

Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo
Play

Bahia teve 100% de alunos do 3º ano inscritos no Enem, diz ministro

Prêmio EcoInovar: inscrições terminam neste domingo
Play

Professores municipais de Porto Seguro cobram pagamento de precatórios

x