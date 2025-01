Inscrições para o projeto Férias na Escola terminam nesta sexta-feira - Foto: Joseane Rodrigues

O projeto Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber, iniciativa da Secretaria da Educação do Estado (SEC) , começa nesta segunda-feira, 13, para os estudantes da rede estadual. Os interessados têm até esta sexta-feira, 10, para realizar a inscrição diretamente na unidade escolar onde estudam.

É necessário apresentar um documento oficial com foto e escolher a oficina desejada, respeitando a disponibilidade de vagas. As atividades serão conduzidas por voluntários qualificados.

Entre as programações, estão oficinas gratuitas de futsal, basquete, horta escolar, dança contemporânea, crochê, artes plásticas, animação em stop motion, além de reforço em Matemática e Língua Portuguesa.

Até o dia 31 de janeiro, as escolas participantes do Programa Educa Mais Bahia vão se tornar espaços dinâmicos de arte, cultura, esporte, lazer e aprendizado. No Colégio Estadual Doutor Roberto Santos, em Poções, serão oferecidas oficinas de design gráfico, dança e percussão, fotografia e comunicação, além de futsal masculino e feminino, vôlei e basquete.

“O projeto é fantástico, porque deixa a escola ativa, proporcionando férias com lazer, cultura e esporte. Além disso, mantemos o vínculo com os nossos estudantes. Já temos 120 inscritos e a tendência é aumentar o número de participantes. Vamos atender, também, aos alunos do Fundamental II, que estão saindo das escolas municipais para as unidades estaduais”, explica o diretor do colégio em Poções, Rodrigo Schettini Caldas.

No Colégio Estadual de Tempo Integral Sinésio Costa, em Riacho de Santana, a programação inclui futsal, vôlei, voz e violão e oficinas de acolhimento emocional. Essas atividades demonstram como o projeto busca atender a diferentes áreas de interesse, garantindo momentos de aprendizado, socialização e diversão para os estudantes durante o período de férias.