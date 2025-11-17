Menu
GRATUITO

Instituto Yduqs abre inscrições para alfabetização de jovens e adultos

O programa que atua há seis anos, já formou mais de 2 mil pessoas de forma gratuita

Redação

Por Redação

17/11/2025 - 9:04 h
Ao todo, o Instituto Yduqs atua em 14 campi da Estácio
Ao todo, o Instituto Yduqs atua em 14 campi da Estácio

O Instituto Yduqs em parceria com o Centro Universitário Estácio Salvador abriu as inscrições para o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos em 2026. O projeto é gratuito e já formou mais de 2 mil pessoas com idades entre 20 e 70 anos.

Os interessados podem se inscrever presencialmente na secretaria do Centro Universitário Estácio, no bairro do Stiep, em Salvador. As aulas incluem material didático fornecido pela instituição.

Tudo sobre Educação em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na última quinta, 13, o programa que atua há seis meses, entregou certificados de conclusão para as turmas de 2025. Ao todo, o Instituto Yduqs atua em 14 campi da Estácio distribuídos por todo o país.

“Celebramos esse fechamento de ciclo com muita emoção. Foi um momento que destacou a capacidade do ser humano em realizar seus sonhos, voar e conquistar seus objetivos. Muitos deles chegaram onde nunca imaginariam passar perto. Pra mim é uma realização liderar esse projeto aqui em Salvador e assistir tantas vitórias de perto”, celebra a pedagoda Marialva Gargur, coordenadora do programa de alfabetização de adultos no Centro Universitário Estácio.

Leia Também:

A mais difícil! Entenda questão do Enem que viralizou pela dificuldade
Premiação do Concurso Jovem Jornalista é realizada nesta terça
Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

A pedagoga reforça a relevância da proposta e seu impacto direto na trajetória dos participantes. Para ela, alfabetização e letramento vão além do domínio da leitura e da escrita, representam caminhos de autonomia e transformação.

“Muitos alunos, mesmo após concluírem o curso, pedem para continuar participando das aulas. Aqui, eles têm contato com informática, trabalham interpretação de textos e conseguem se reconhecer nas situações cotidianas apresentadas. O aprendizado, assim se torna contínuo e significativo na trajetória de cada um”, conclui.

Marcos da Costa, 53 anos, que veio de São Paulo em busca de uma nova vida na capital baiana. Ele conta que está concluindo o curso com o coração apertado pelos bons momentos de convivência ao lado dos colegas e professores do Centro Universitário Estácio.

“É difícil acreditar que essa jornada chegou ao fim, mas estou ansioso para ver o que o futuro reserva. Vocês não apenas me ensinaram matérias, mas também valores. Agradeço por proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante. Aqui, descobri minhas paixões e desenvolvi habilidades que levarei para a vida toda”, declarou o estudante que, no passado, teve que abandonar a escola para ajudar a mãe a garantir o sustento da casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Tags:

Alfabetização. Educação Instituto Yduqs programa Salvador

Ver todas

x