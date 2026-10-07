Livros, mapas e calçada da fama: veja como foi a cenografia do CCJJ 2026

As histórias que nasceram na Bahia também ganharam forma na cenografia do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2026, promovido pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE.



Pensado para o Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, o projeto transformou os espaços do evento em uma espécie de percurso narrativo, com livros, mapas, referências à cultura baiana e elementos que remetem à produção jornalística.

Um dos principais elementos foi o pórtico instalado na entrada do teatro, concebido no formato de um livro aberto. A estrutura cenográfica funcionou como acesso ao espaço e chamava a atenção das pessoas, não apenas dos estudantes, professores, familiares e convidados que chegavam para a premiação, mas também os transeuntes na rua em frente ao teatro.



Não foram poucos os murmúrios encantados que diziam “olha, é um livro!”, quando avistavam a peça que, em suas páginas, trazia a identidade do concurso: um mapa da Bahia e frases relacionadas à pesquisa, à escrita e à descoberta de diferentes lugares.

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Logo após a entrada, o público se deparou com uma instalação dedicada à pergunta “De onde você vem?”. O espaço apresentou mais um mapa da Bahia, mas este era cercado por objetos que remetem à cultura e à diversidade do estado. De forma interativa, o mapa também foi utilizado pelo público, que marcaram com pins os municípios de onde vieram.

1 de 10 Fotos: Clara Pessoa/Ag. A TARDE Data: 30/09/2026 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

2 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

3 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

4 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

5 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

6 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

7 de 10 | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

8 de 10 Finalista Gustavo Levi | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

9 de 10 Finalista Kauan Teillon | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

10 de 10 Finalista Eloisa dos Santos | Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE



“Achei muito interessante quando vi. Quase passei direto sem colocar meu pin, mas voltei atrás”, contou o editor de Política e Opinião de A TARDE, Leonardo Coutinho, um dos avaliadores do concurso.

O projeto trouxe ainda estrelas aplicadas no piso - sempre muito populares em todas as edições do CCJJ - formando uma espécie de “calçada da fama”, com cada uma das estrelas levando o nome de um dos 12 finalistas.



Entre professores e familiares, cada estudante buscava a própria estrela para garantir uma foto cheia de sorrisos. Do outro lado do hall, uma das grandes atrações do esquenta até o esperado momento da premiação, estava o totem para fotos: quase todos os convidados fizeram fila para aproveitar o painel instagramável do CCJJ 2026 e registrar momentos divertidos com amigos e familiares.

A foto era impressa na hora e se tornava uma lembrança imediata da grande noite. No palco, a referência à leitura apareceu novamente. O projeto trouxe um pódio formado por livros, com três níveis, utilizado durante a cerimônia de premiação. A estrutura simulava uma pilha de livros e mantinha a linguagem visual adotada nos demais ambientes do evento, que celebrou vidas e histórias.