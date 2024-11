Manoel Calazans destaca atuação de A TARDE no incentivo a educação

Manoel Calazans, Assessor Especial de Políticas para Educação Básica na Secretaria de Educação do Estado da Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Presente na 6ª edição do Concurso Cultural Jovem Jornalista (CCJJ) 2024, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, o professor Manoel Calazans, Assessor Especial de Políticas para Educação Básica na Secretaria de Educação do Estado da Bahia, celebrou mais uma edição do evento, destacando a importância do jornal como aliado direto no incentivo da educação baiana.



"A Secretaria de Educação tem uma tradição de parceria com o Jornal A TARDE. O A Tarde Educação já está aí há muito tempo no contexto de escola pública, tendo o jornal como provocador da construção de novos leitores. Por isso, celebro essa iniciativa do Grupo A TARDE. Um grupo que já tem essa esse costume de trabalhar com juventude, trabalhar com leitura, trabalhar com texto, possibilitando o próprio jornal como referência", pontuou no evento, que acontece nesta terça-feira, no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador

Calazans salientou ainda a necessidade do jovem estar como protagonista da própria história. Diante disso, segundo ele, é necessário espaços como o concurso promovido pelo A TARDE Educação.

"Eu gosto muito desse formato de olimpíada, de concurso de redação, de concurso de projetos... Porque isso movimenta a escola, permite o estudante prospectar o que ele quer ser no futuro e até identificar quais são suas afinidades. É muito bacana quando se tem uma rede jovem grande de jovens. São cerca de 700 mil jovens, que participam de uma atividade como essa".

Combate a fake news

Uma das grandes demandas da SEC é separar informações verdadeiras de fake news. A pasta diz contar com o jornalismo oficial pra desempenhar esse papel,

"Hoje na escola a gente basicamente precisa ficar o tempo desconstruindo fake news. Um estudante pensar sobre isso, pensar sobre a carreira do jornalismo, é bem bacana. E eu desejo, de verdade, que os jovens que participaram dessa grande mobilização e que serão premiados, eles tenham esse desejo de tornar bons jornalistas, de trabalhar com informação, de trabalhar com as fontes e com a validação das fontes. Então, nós da secretaria, a gente sempre vibra com essas iniciativas, parabeniza o Jornal A Tarde e coloca a rede estadual à disposição para iniciativas dessa natureza".