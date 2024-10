Matrícula para cursos do Pronatec começa nesta terça-feira; confira

- Foto: Ascom | SEC

As listas com os resultados finais dos contemplados para os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) nas quotas Qualifica Mais Emprega Mais e Novos Caminhos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), bem como do Pronatec Mulheres Mil, já estão disponíveis no Portal da Educação. A matrícula dos contemplados deverá ser realizada entre os dias 24 e 26 de setembro e as aulas serão iniciadas no dia 8 de outubro de 2024.

Os candidatos selecionados para os cursos de Formação Inicial Continuada (FIC) nas quotas Qualifica Mais Emprega Mais e Novos Caminhos deverão encaminhar os seguintes documentos em arquivo anexo: cópias legíveis do RG, do CPF (ambos frente e verso), comprovante de endereço atualizado dos últimos 60 dias e do certificado e/ou histórico escolar (frente e verso), entre outros, para o e-mail [email protected]. Estão sendo contemplados 21 municípios de 20 Territórios de Identidade do Estado nas modalidades presencial e de Educação à Distância (EAD).

Já as candidatas selecionadas para o Pronatec Mulheres Mil devem se apresentar, presencialmente, de 24 a 26 de setembro, à unidade escolar na qual o curso será ministrado, para a apresentação dos documentos indicados no Edital de Seleção (original e cópia), conferência e validação, e posterior assinatura do documento de matrícula, acompanhado do seu responsável legal, se for o caso. A falta de documentos ou de comprovações resultará na exclusão da candidata, de acordo com o edital.