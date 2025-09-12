Menu
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO

MEC abre vagas de pós-graduação para professores da rede pública

Cursos gratuitos são ofertados em parceria com universidades públicas e sociedades científicas

Luan Julião

Por Luan Julião

12/09/2025 - 16:39 h
Vagas integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação
Vagas integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação

Docentes da educação básica de todo o país podem concorrer a 7,8 mil oportunidades de pós-graduação gratuitas abertas pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Do total, 7.584 vagas são para mestrado e 228 para doutorado, ambos em formato profissional e com aulas presenciais ou híbridas.

Áreas contempladas

As vagas estão distribuídas em 11 programas de pós-graduação, sendo dez mestrados e um doutorado. Entre as áreas contempladas estão: biologia, física, química, matemática, sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história — esta última também com opções para doutorado.

Prazos de inscrição

  • Os interessados devem consultar os editais específicos de cada programa, já publicados pela Capes. Os prazos variam conforme a área:
  • Biologia, física, matemática e química: inscrições encerram-se em setembro.
  • Sociologia, filosofia, artes, letras, educação inclusiva e história (mestrado): prazos seguem até outubro.
  • História (doutorado): prazo termina em novembro.
  • Embora os cursos sejam gratuitos, alguns programas podem cobrar taxa de inscrição no processo seletivo.

Formação continuada

As vagas integram o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para Qualificação de Professores da Rede Pública de Educação Básica (ProEB). A iniciativa busca fortalecer a formação continuada dos docentes, por meio de uma rede nacional de universidades públicas reconhecidas pela excelência na preparação de professores. Também participam instituições parceiras, como a Sociedade Brasileira de Física (SBF) e a Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).

O ProEB está vinculado ao Mais Professores para o Brasil, programa lançado pelo MEC em janeiro de 2025 para valorizar a carreira docente e ampliar as oportunidades de qualificação.

x