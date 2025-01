Mostra de Dança Estudantil encerra Encontro Estudantil com talento e emoção

Os estudantes também demonstraram o quanto a dança é significativa em suas vidas - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

No terceiro e último dia do Encontro Estudantil da Rede Estadual da Educação da Bahia, a Mostra de Dança Estudantil (Dance) tomou conta do palco, reunindo talentos de todos os 27 territórios de identidade do estado.

O projeto celebra a expressão artística e cultural dos estudantes, proporcionando um espaço para que a dança seja valorizada como forma de comunicação e criatividade dentro da rede pública de ensino.

Ao longo do dia, os grupos e apresentações individuais passarão pela avaliação de um júri especializado, composto por três jurados. Mais do que competir, o evento promove o compartilhamento de histórias, emoções e vivências traduzidas em movimento.

“Participar do Dance é muito especial porque esses alunos realmente vivem dança, eles amam dança, eles consomem dança. Vê-los no palco é sempre muito gostoso, porque eles se divertem”, destacou Nandalle Bispo, professora do Colégio Estadual de Porto Seguro, que acompanhou a apresentação de seus alunos.

A dança como forma de expressão

Para Nandalle, o Dance é uma oportunidade de revelar talentos que, muitas vezes, ficam escondidos na rotina escolar. “São muitos talentos que estão ali reprimidos nas cadeiras, alunos incompreendidos dentro da educação formal, mas que são artistas e extremamente criativos. Esse projeto é o projeto do meu coração e estou muito feliz de estar aqui com eles”, afirmou emocionada.

Os estudantes também demonstraram o quanto a dança é significativa em suas vidas. Para Nicole Souza, aluna do Colégio Estadual de Porto Seguro, o evento é uma celebração da paixão pela arte. “Tem um momento da nossa dança que a gente se junta e é como se disséssemos: conseguimos! Mesmo se não ganharmos, temos o sentimento de que fizemos o nosso papel, nos divertimos e fizemos o que amamos. Isso é o mais importante”, declarou a jovem, que se apresentou ao lado de dois colegas.

Dança solo e a força da mulher baiana

Além das apresentações em grupo, o Dance também abriu espaço para performances individuais. A estudante Malu Barros, do Colégio Estadual Paulo Freire, de Jequié, trouxe ao palco uma coreografia que abordou questões profundas sobre o papel da mulher na sociedade.

“Eu queria transmitir a realidade de muitas mulheres que não se entendem dentro da sociedade. Quis trazer a força, a beleza e a magnitude da mulher baiana. A natureza de ser baiana é linda”, explicou Malu.

Enquanto aguarda o resultado, a jovem já celebra o impacto da experiência. “Minha expectativa é continuar sendo feliz e descobrindo a força que tenho dentro da arte”, afirmou.

Ao todo, 27 apresentações (uma de cada território de identidade do estado) acontecerão no palco principal do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação. O resultado será divulgado ao final do evento.