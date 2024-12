Ônibus e hotéis: Governo garante passagem de estudantes pela capital para evento

Rowenna Brito celebrou a dimensão do encontro e o impacto da iniciativa. - Foto: José Simões | Ag A TARDE

Uma operação de grande porte foi montada para trazer cinco mil estudantes dos 27 territórios de identidade da Bahia até Salvador, onde participam do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação.

O evento acontece entre os dias 17 e 19 de dezembro, na Arena Fonte Nova, e celebra a produção artística, científica e cultural dos alunos da rede pública estadual.

A secretária da Educação da Bahia, Rowenna Brito, destacou o esforço necessário para a realização do encontro.

“Uma grande operação. Temos uma equipe dedicada, de produção, para trazer cinco mil estudantes. Foram inúmeros ônibus se deslocando desde ontem pela manhã. Estamos com 20 hotéis reservados para a hospedagem de estudantes e professores”.

Estudantes de cidades distantes, como Adustina, no interior da Bahia, percorreram centenas de quilômetros para vivenciar essa imersão. Caroline Castro, aluna do Colégio Estadual de Tempo Integral Castro Alves, é um exemplo desse movimento. Caroline viajou até a capital com todo o suporte logístico garantido pelo Governo do Estado.

“É algo novo pra mim, das outras vezes eu não tinha participado. Me sinto muito lisonjeada de ter a oportunidade de estar aqui e espero sair daqui com muito conhecimento”, disse Caroline.

Além do suporte de transporte e hospedagem, a Educação também garantiu toda a estrutura montada na Arena Fonte Nova. A secretária Rowenna Brito ressaltou o cuidado com o espaço e como ele reflete os estudantes e suas características.

“Aqui tem muita dedicação, tem a cara dos estudantes, a identidade deles. É colorido, eles se sentem parte, tem o rosto deles, tem o texto e o contexto dos estudantes. Estamos entregando isso para que eles se sintam cada vez mais motivados a estar na escola estadual da Bahia”, garantiu.

Para os estudantes, o evento é uma oportunidade de troca de experiências, valorização de talentos e fortalecimento do protagonismo juvenil. O Encontro Estudantil da Rede Estadual conta com apresentação de projetos escolares e atividades culturais.