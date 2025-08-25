Pé-de-Meia na conta: mais de 300 mil baianos recebem nova parcela

Pé-de-Meia Bahia - Foto: Divulgação | GOVBA

Mais de 300 mil estudantes baianos do Ensino Médio vão receber a sexta parcela do programa Pé-de-Meia 2025, que começou a ser pago nesta segunda-feira, 25, pelo governo federal.

O valor será depositado em em uma conta-poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. A quantia, por sua vez, pode ser movimentado ou sacado imediatamente por meio do aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais.

No caso de o estudante ser menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Nesta nova etapa, o programa alcança 3,4 milhões de alunos em todo o Brasil. Eles receberão o recurso até o dia 1º de setembro. Na Bahia, também serão beneficiados 39.351 da Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 368.354 estudantes.

A parcela única dos concluintes aprovados no semestre da EJA também será paga no mesmo período, no valor de R$ 1 mil.

Incentivos

A poupança do Pé-de-Meia tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-Matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;

por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200; Incentivo-Frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;

por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200; Incentivo-Conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do Ensino Médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio;

por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do Ensino Médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio; Incentivo-ENEM: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio, no ano em que o estudante conclui o 3º ano do Ensino Médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

A soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por estudante, no fim do Ensino Médio.

Confira o calendário