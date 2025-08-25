Menu
CRÉDITO

Pé-de-Meia na conta: mais de 300 mil baianos recebem nova parcela

Pagamento começa a ser creditado nesta segunda-feira, 25

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 20:40 h
Pé-de-Meia Bahia
Pé-de-Meia Bahia -

Mais de 300 mil estudantes baianos do Ensino Médio vão receber a sexta parcela do programa Pé-de-Meia 2025, que começou a ser pago nesta segunda-feira, 25, pelo governo federal.

O valor será depositado em em uma conta-poupança da Caixa Econômica, aberta automaticamente em nome dos estudantes. A quantia, por sua vez, pode ser movimentado ou sacado imediatamente por meio do aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais.

No caso de o estudante ser menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Leia Também:

Caravana Pé-de-Meia tem abertura em Salvador
Pé-de-Meia pode ser estendido a todos do ensino médio da rede pública
Pé-de-Meia: Nascidos em maio e junho recebem R$ 200 nesta terça
Pé-de-Meia começa a pagar 2ª parcela a alunos do ensino médio

Nesta nova etapa, o programa alcança 3,4 milhões de alunos em todo o Brasil. Eles receberão o recurso até o dia 1º de setembro. Na Bahia, também serão beneficiados 39.351 da Educação de Jovens e Adultos (EJA), totalizando 368.354 estudantes.

A parcela única dos concluintes aprovados no semestre da EJA também será paga no mesmo período, no valor de R$ 1 mil.

Incentivos

A poupança do Pé-de-Meia tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

  • Incentivo-Matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;
  • Incentivo-Frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;
  • Incentivo-Conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do Ensino Médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio;
  • Incentivo-ENEM: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio, no ano em que o estudante conclui o 3º ano do Ensino Médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

A soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por estudante, no fim do Ensino Médio.

Confira o calendário

  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto;
  • Nascidos em março e abril, em 26 de agosto;
  • Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto;
  • Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto;
  • Nascidos em setembro e outubro, 29 de agosto;
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.

Tags:

Bahia eja ensino médio governo federal Pé de Meia

