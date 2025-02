Primeiro projeto apresentado pelo governo na Alba será sobre alfabetização

Anúncio foi feito pelo chefe de estado na Alba - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O primeiro projeto de lei a ser encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues para a aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2025 será voltado à alfabetização. O anúncio foi feito pelo chefe de estado, durante a solenidade de reabertura dos trabalhos legislativos, realizada na manhã desta quarta-feira, 5.

“Aproveito aqui para informar que o primeiro projeto de lei que encaminharei a esta Casa em 2025 é a criação do programa Bahia Alfabetizada, que tem como objetivo promover um regime de colaboração com os Municípios para erradicar o analfabetismo e promover a continuidade dos estudos para todos os cidadãos, jovens, adultos e idosos”, revelou Jerônimo, em seu discurso.

O programa será promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC), em regime de colaboração entre entes federados e organizações sociais. O objetivo é diminuir índices de analfabetismo no estado, contribuindo para a redução das desigualdades sociais que decorrem da ausência da escolarização.

O governador enfatizou a necessidade de colaboração entre Estado, Municípios e parlamentares para enfrentar esse desafio, mencionando que deputados têm contribuído com emendas para a construção de escolas, creches e aquisição de ônibus escolares.

Durante a cerimônia, Jerônimo Rodrigues fez uma retrospectiva dos investimentos realizados pela gestão estadual na área da Educação, evidenciando os avanços conquistados nos últimos dois anos.

“Conseguimos obter avanços surpreendentes nos indicadores da educação, especialmente nos números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Crescemos pela terceira vez consecutiva. Agora, estamos em condições de nos fixar com mais força nos desafios pedagógicos e relativos à qualidade da educação”, garantiu.

Foi ressaltado, também, o foco do Governo do Estado na valorização e qualificação dos profissionais, nas ações de assistência estudantil e na Educação em Tempo Integral, modalidade a qual a Bahia é reconhecida como destaque no país pelo Ministério da Educação. Atualmente, a rede estadual de ensino possui 681 escolas em tempo integral, o que corresponde a 65% das unidades, e 133 mil estudantes matriculados.