Segundo MEC, proibir os celulares na escola "melhora a aprendizagem"

De acordo com o MEC, a proibição dos celulares nas escolas vai melhorar a aprendizagem das crianças - Foto: Arquivo | EBC

A aprovação da Lei nº 15.100/25 que determina a restrição no uso dos celulares nas escolas no país todo, vem gerando um grande debate sobre os impactos dos dispositivos dentro das salas de aulas.

Segundo o Ministério da Educação, MEC, a legislação nacional segue modelos já adotados em algumas redes estaduais, como as do Rio de Janeiro e em Roraima, e também se baseia em estudos realizados ao redor de todo o mundo.

Além do Brasil, outros países adotaram esta medida, como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda.

De acordo com o ministério, a reclusão dos aparelhos visa "proteger as crianças, promover a saúde mental, física e emocional, além de contribuir para a melhora da aprendizagem e do desenvolvimento socioemocional".

O MEC recorre a dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, que reconhece a dependência digital, chamada também de nomofobia, um transtorno que demonstra um medo irracional por estar sem o celular, ou outros aparelhos eletrônicos, para justificar a decisão.

Além disso, o Ministério citou um estudo publicado na revista científica americana, "PLOS Mental Health". De acordo com a pesquisa, esse vício pode causar alterações cerebrais em adolescentes, podendo até afetar o comportamento.

Somado a isso, uma pesquisa feita em setembro de 2024, pelo Instituto Alana e Datafolha, aponta que 93% dos brasileiros, concordam que os jovens estão se tornando mais viciados em redes sociais, enquanto 75% veem que estão passando muito tempo conectados.

Mais um argumento é que vários problemas constatados nas crianças de hoje em dia, como ansiedade e depressão, estão ligados diretamente ao alto uso dos dispositivos eletrônicos.

Segundo uma outra pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 72% das crianças que foram avaliadas tiveram um aumento da depressão ligado ao uso do celular.

Quais os impactos psicológicos e no desenvolvimento cognitivo?

De acordo com a nota do MEC, “a navegação prolongada na internet também aumenta a exposição de crianças e adolescentes a riscos no mundo digital, como abuso, acesso a conteúdos impróprios e vitimização sexual”.

Por isso, os efeitos que o uso excessivo das telas pelos jovens vão além da saúde mental, chegando a impactar diretamente ao desenvolvimento físico, cognitivo e social.

Quais efeitos, o uso descontrolado de celulares pode causar?

* Desenvolvimento atrasado: O desempenho cognitivo e da linguagem em crianças e adolescentes pode ser prejudicado, além de que pode aumentar o risco em adquirir miopia e problemas de sono.

* Dificuldades sociais: O uso prolongado dos aparelhos, na escola, pode reduzir as oportunidades de interação social entre os estudantes, prejudicando o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais que são de extrema importância para a convivência em sociedade.