Prouni: candidatos devem entregar documentação até esta terça-feira | A TARDE

Encerra nesta terça-feira, 20, o prazo para os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), entregarem a documentação na instituição de ensino superior (IES) na qual foram pré-aprovados.

Conforme divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), as IES deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada no Sistema do Prouni (Sis Prouni) até o dia 23 de fevereiro.



No mesmo período, também é necessário que elas emitam os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.



Segunda chamada



O processo seletivo do Prouni 2024/1 é constituído por duas chamadas sucessivas. A segunda ocorrerá no dia 27 de fevereiro e poderá ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.