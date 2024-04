Saiba como se inscrever no Programa Mais Futuro | A TARDE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (SEC), iniciou, nesta segunda-feira, 08, as inscrições para o Programa Mais Futuro, por meio de sistema on-line disponibilizado no endereço eletrônico e no Portal da Educação. De acordo com o cronograma divulgado no edital, a publicação da lista final deverá ser divulgada no dia 7 de junho de 2024.



O Mais Futuro concede três tipos de auxílio-permanência. São R$ 300 para o Perfil Básico, direcionado a estudantes que moram nos mesmos locais onde estudam, e R$ 600 voltados ao Perfil Moradia, para aqueles que moram a uma distância superior a 100 km da universidade onde fazem a graduação.



Há ainda o Perfil Complementar, que contempla estudantes beneficiários de auxílio estabelecido por atos normativos de instituições estaduais de Ensino Superior ou de entes federativos diversos que atendam aos critérios estabelecidos pelos perfis Básico ou Moradia.



O crédito do programa ocorrerá durante oito meses do ano para o estudante beneficiário do Perfil Básico e durante 12 meses do ano para o beneficiário enquadrado no Perfil Moradia. Poderá, excepcionalmente, ser acrescido o crédito de até quatro meses do ano ao estudante beneficiário do Perfil Básico, desde que comprovada uma situação de ameaça à sua permanência na universidade.

