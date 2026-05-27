Professores da Bahia recebem valores do piso do magistério

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Os profissionais da rede estadual de educação da Bahia que aderiram ao acordo do Piso Salarial do Magistério já começam a receber, no contracheque de maio, os valores referentes à correção salarial de 2025. O acordo foi firmado em dezembro do ano passado após negociações entre o Governo da Bahia e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (APLB), com mediação da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

De acordo com a Secretaria da Educação (SEC), cerca de R$ 75 milhões serão destinados aos servidores licenciados e não licenciados que, em 2025, receberam remuneração abaixo do Piso Nacional do Magistério e aderiram ao acordo até março deste ano. Os pagamentos serão realizados anualmente até que os salários sejam equiparados ao piso vigente.

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A medida beneficia professores e coordenadores pedagógicos da Educação Básica da rede estadual, além de profissionais do magistério que atuam em funções de suporte pedagógico, direção, coordenação, supervisão, orientação e inspeção escolar.

Aposentados e pensionistas com direito à paridade e integralidade também serão contemplados, desde que o salário-base ou subsídio recebido em 2025 tenha ficado abaixo do piso nacional.

Segundo a SEC, “o pagamento do acordo é um compromisso com a valorização dos profissionais da Educação, garantindo estabilidade e previsibilidade para os professores, coordenadores e aposentados”.