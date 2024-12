Saúde mental nas escolas é foco de 2° encontro de articuladores

2º encontro de articuladores, no hotel Vila Galé, na Ondina - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Pela segunda vez, o programa A TARDE Educação promove o 2° Encontro de Articuladores para discutir a saúde mental no cotidiano escolar, tanto para estudantes e profissionais de educação. O evento acontece das 8h às 17h no Hotel Vila Galé, na Ondina, Salvador.

O encontro agrega articuladores e secretários de educação de 11 municípios baianos parceiros do programa, entre eles, Salvador, Santo Estevão, Candeias, Itaberaba, Amargosa, Camaçari, Castro Alves, Cachoeira, São Francisco do Conde e Simões Filho.

A palestra do turno da manhã foi conduzida pela psicóloga Tatiane Miranda que abordou a temática “Alquimia da Empatia: Práticas de Promoção da Saúde Mental no Cotidiano Escolar”. Foi discutida a compreensão da autorregulação emocional, comportamentos e pensamentos para a melhora do desempenho acadêmico.

"Nessa manhã, nós vamos discutir sobre neuroinvergência no espaço escolar. Dentro da sala de aula, também existe um outro elemento que precisa ser acolhido, escutado, que é o professor. Teremos hoje aqui a possibilidade de pensar, repensar, formular novas coisas, conhecer práticas que estão sendo aplicadas em outros lugares", disse a coordenadora de projetos educacionais do A TARDE Educação, Berta Cunha.

“Esse encontro é preparado para os articuladores, que são dos nossos municípios parceiros. São peças principais para nós chegarmos com o jornal, com o programa de educação no município”, completou Márcia Firmino, coordenadora pedagógica do A TARDE Educacão.

O evento, segundo a secretária de educação de Amargosa Márcia Batista de Almeida, vai fortalecer as práticas de educação promovidas pelos municípios a fim de apoiar todos os agentes da gestão escolar.

“O evento traz um papel importante na discussão da saúde mental, sobretudo no período pós-pandêmico, com a necessidade de promovermos formação, entendendo que não apenas os estudantes, mas os familiares e todos os profissões de educação necessitam desse apoio emocional. Então, de fato, é necessário um maior suporte no que diz respeito à saúde emocional”, explica a gestora.

Sucesso entre os articuladores, a primeira edição do A TARDE Educação discutiu a neurodivergência no ambiente escolar e formas de lidar com as diferenças entre estudantes e professores. Para a articuladora de Candeia, Fabrícia dos Santos de Jesus, as expectativas são altas para que os conhecimentos com as técnicas para serem aplicadas em sala de aula.

“No primeiro encontro, que foi muito positivo, discutimos um pouco sobre neurodivergência no ambiente da escola. Trouxe para a gente uma luz, a gente vislumbrou um novo horizonte de como trabalhar com as crianças atípicas e ainda como administrar as atividades com aquelas crianças que não são atípicas, mas que convivem com as crianças atípicas. Nesse segundo, estivemos muito feliz porque agrega a possibilidade de pensar na saúde emocional, não só do estudante, mas também do professor, que é aquela pessoa que está à frente na escola. Nunca se falou tanto sobre saúde emocional, mas nunca se percebeu tantas pessoas doentes emocionalmente”, disse a articuladora.

Um desafio maior tem sido lidar com a pressão à saúde mental dos estudantes e professores após a covid-19. Segundo o secretário de educação de Itaberaba Adauto Lima, esse é um reflexo do que precisa ser aplicado nas escolas.

"Esse evento é de suma importância para nossas redes de ensino, uma vez que tem sido a pauta principal de várias redes de ensino, no consoante a todo esse processo que vivemos recentemente, de invasão de escolas e também os resquícios que foram deixados da pandemia, e essa parceria com o A Tarde Educação vêm para reforçar justamente essa pauta que vem sendo aplicada em nosso município desde 2020, entendendo a situação com uma equipe multidisciplinar”, disse o gestor.