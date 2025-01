Sisu 2025: estudantes têm até terça-feira para alterar opções de curso

É permitido alterar tanto a primeira quanto a segunda opção de curso - Foto: Juca Varella/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, no último sábado, 18, a primeira nota de corte parcial do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A informação serve como referência para os candidatos que estão na disputa por vagas em universidades públicas.

Segundo o MEC, “a nota de corte deve ser utilizada pelos candidatos apenas como uma referência da situação em que se encontram para a vaga selecionada, não sendo uma garantia de seleção”. Com a nota, os candidatos podem avaliar a posição em relação às opções de curso selecionadas.

Prazo final

Os estudantes têm até as 23h59 desta terça-feira, 21, para ajustar suas escolhas no sistema. É permitido alterar tanto a primeira quanto a segunda opção de curso, sendo considerado válido o último registro feito antes do encerramento das inscrições.

Notas de corte

É importante lembrar que cada instituição participante pode aplicar pesos diferentes às provas do Enem, dependendo do curso escolhido. Por isso, os candidatos devem verificar as regras específicas de cada universidade ao decidir sua estratégia de inscrição.

Vagas disponíveis

Neste ano, o Sisu oferece mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas de todo o Brasil, consolidando-se como uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país.