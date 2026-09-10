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EDUCAÇÃO

Taxa de analfabetismo cai na Bahia, aponta levantamento

Estado reduziu para 9,5% a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Brasil registra menor taxa de analfabetismo da história
Brasil registra menor taxa de analfabetismo da história - Foto: Wanderley Pessoa/MEC

O Brasil registrou, em 2025, a menor taxa de analfabetismo da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C). O índice chegou a 4,9% entre a população de 15 anos ou mais, faixa etária contemplada pelas políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Na Bahia, o percentual também apresentou queda. Segundo os dados da Pnad-C, a taxa de analfabetismo entre pessoas com 15 anos ou mais passou de 9,9%, em 2024, para 9,5% em 2025.

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A redução ocorre em meio a políticas voltadas à ampliação do acesso à alfabetização e a retomada da escolarização por pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica na idade regular.

Entre as ações está o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA (Pacto EJA), coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com estados, municípios, Distrito Federal e instituições federais de ensino.

Bahia Alfabetizada

Na Bahia, a oferta da EJA alcançou 5.633 escolas públicas e privadas em 2025. Desse total, 5.613 eram da rede pública. O estado registrou ainda 427.888 matrículas na modalidade, sendo 422.303 em instituições públicas.

Os números colocam a Bahia entre os estados com maior quantidade de matrículas na EJA no país. No Nordeste, a modalidade somou 1,2 milhão de matrículas em 2025, das quais cerca de 1,18 milhão estavam na rede pública.

A ampliação da oferta de oportunidades para jovens, adultos e idosos que desejam retomar os estudos é uma das estratégias para enfrentar o analfabetismo e elevar a escolaridade da população.

Uma das iniciativas do Pacto EJA é o Cadastro da Educação de Jovens e Adultos (CadEJA), plataforma criada para aproximar pessoas interessadas em voltar a estudar das redes que oferecem vagas na modalidade.

Instituído pela Portaria nº 275/2026, o sistema permite que pessoas manifestem interesse em retomar a educação básica e recebam orientação para encontrar uma oportunidade de matrícula.

Podem utilizar a plataforma pessoas com 15 anos ou mais que desejam retomar o Ensino Fundamental e aquelas com 18 anos ou mais interessadas em voltar ao Ensino Médio. Para fazer o cadastro, é necessário acessar a plataforma, selecionar a opção “Quero voltar a estudar”, preencher os dados solicitados e aguardar o contato de um operador.

O CadEJA também organiza o atendimento por diferentes perfis. Os operadores acompanham os cadastros e auxiliam os interessados no encaminhamento para vagas. Já os agentes de cadastro apoiam pessoas que tenham dificuldade para utilizar a plataforma. Os gestores, indicados pelas redes de ensino, ficam responsáveis por organizar as demandas e facilitar o encaminhamento às instituições.

Formação de professores integra estratégia

Outra frente do Pacto EJA é o Programa Nacional de Formação para a Docência na Educação de Jovens e Adultos (ProfEJA). A iniciativa busca fortalecer a formação continuada de profissionais que atuam na modalidade e aproximar a demanda existente da oferta educacional.

O programa também contempla educadores populares vinculados ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e a outras ações de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais.

O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA tem entre seus objetivos ampliar a oferta de matrículas, elevar a escolaridade da população e integrar a EJA à educação profissional. A política também prevê ações voltadas a estudantes privados de liberdade.

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Alfabetização Bahia Bahia Educação

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