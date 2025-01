TCE aprova moção de aplausos ao A TARDE por caderno especial “Educação para o futuro"

Caderno foi publicado na última quinta-feira, 19 - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) aprovou, à unanimidade, moção de aplausos ao Grupo A TARDE pela edição e publicação do caderno especial “Educação para o futuro”, publicado na última quinta-feira, 19. A proposta da moção foi feita pelo conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo, que teceu elogios à iniciativa de A TARDE, salientando ainda a riqueza e qualidade das matérias e informações contidas no caderno especial.

No texto, o conselheiro lembra que a educação é um fator fundamental para que a sociedade avance na construção de uma nação mais justa e destacou a grande colaboração de A TARDE ao lançar o caderno especial “Educação para o futuro”. Inaldo Araújo disse que ao folhear conteúdo da publicação “percebi a riqueza temática, com abordagens sobre o combate à evasão escolar e investimentos na Educação pública da Bahia, o avanço da Bahia no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), fortalecimento do programa de alfabetização, entre tantos outros”.

Ele acrescentou que, enquanto lia, lembrou que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia vem fazendo a sua parte, com iniciativas como o Programa Educação é da Nossa Conta e o Casa Aberta.

"O Tribunal de Contas plantou essas sementes e já colhe bons frutos, ao perceber que alunos e professores passaram a conhecer melhor o trabalho realizado pelo TCE/BA, com incentivo ao controle social. Destaco aqui que os cadernos especiais publicados por A Tarde são dignos de menção e moção. A começar pelo título. Sim, porque sem educação não é possível compreender o tempo em que vivemos, seja no passado, no presente ou no futuro. A educação deve ser vivenciada com muita paixão", completou.

O conselheiro Inaldo observou, no texto da moção que no caderno há uma entrevista com a secretária da Educação, Rowenna Brito, comentando: “Na entrevista a secretária afirma que a escola tem de fazer sentido para os alunos, numa mensagem que traz a perspectiva da transformação social. Neste contexto, aproveito para propor aos conselheiros uma moção de aplausos em razão desse conteúdo cidadão, com temas tão importantes para a sociedade.”

