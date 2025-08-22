TJ recebe peça teatral, oficinas e diversas atividades para a criança

Kaká e Ray explicam que o objetivo é ser um agente de mudança dentro da comunidade - Foto: Divulgação | Bianca Moreira

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) realiza a Semana de Acessibilidade e Inclusão, de 26 a 30 de agosto. Com uma programação diversificada, vai rolar palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações de dança, todas voltadas à conscientização sobre as necessidades específicas de organização social e políticas públicas pertinentes à inclusão social.

O programa “Pililim: uma minhoca autista”, iniciativa inovadora e inédita de inclusão social, direcionada para crianças com autismo, é uma das atrações. O idealizador, Ray Gramacho, mais conhecido como o “Empresário da Alegria”, explica que a proposta do Pililim é criar um ambiente que integre crianças com e sem espectro autista, proporcionando oportunidades para que se conheçam e se respeitem de maneira genuína.

O programa vai além do entretenimento. Ele propõe um aprendizado coletivo, que respeita as diferenças... Kaká Freitas - Educadora, escritora e especialista em inclusão

Ao lado dele nesse projeto, a educadora, escritora e especialista em inclusão, Kaká Freitas, que acumula larga experiência em inclusão. Ela ressalta que o projeto não é apenas sobre diversão, mas também sobre educação prática. "O programa vai além do entretenimento. Ele propõe um aprendizado coletivo, que respeita as diferenças de cada criança e promove o desenvolvimento de habilidades sociais", diz.

Com 30 anos de experiência no setor, Ray Gramacho explica que a arte é uma das melhores maneiras de ensinar empatia. "Queremos que as crianças interajam de maneira construtiva, com oportunidades para aprender e expressar suas emoções de forma saudável", afirma.

Kaká e Ray explicam que o programa tem o objetivo de é ser um agente de mudança dentro da comunidade, mostrando que espaços inclusivos são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa. “Ao reunir crianças com diferentes necessidades, o projeto cria uma oportunidade para que todos se sintam pertencentes, sem distinções”, finaliza Ray.